魏德聖攜手企業 送1200家扶兒童看新片「816《BIG》」

導演魏德聖深入偏遠地區，深感台灣偏鄉兒少文化極弱勢，甚至不曾到過現代數位電影院，甚至於不曾看過電影，今企業聯手招待1200名孩子到台中威秀影城觀看魏德聖新片「816《BIG》」，攜手「你的名字」美術指導丹治匠指導動畫，實拍罹癌病童對抗惡魔軍團，要給受助兒童滿滿正能量。

魏德聖與全家便利商店合作募集公益捐券給全國各縣市家扶的弱勢家庭親子到戲院看電影，另台中大甲區的德川控股(股)公司贊助百萬，今天在TIGER CITY台中老虎城威秀影城包下四個大廳院，招待家扶基金會彰化家扶、南台中家扶及南投希望學園等，1200人觀賞有笑有淚水「816《BIG》」。

為了讓彰化縣26鄉鎮市的家扶親子看電影，需短時間募到20部遊覽車租金、餐盒及保險。家扶孩子特別將簽名滿滿的感謝卡與親繪的圖畫送給魏德聖。

劇中敘述在癌症病房裡，每個孩子都想活下去，背後故事溫馨感動與勇氣勵志，讓在逆境成長的家扶孩子觀賞影片後，更多勇氣面對人生荊棘挑戰。

家扶基金會要感謝德川控股(股)公司董事長薛翰聲捐票，近1200名家扶親子在聖誕節前觀賞魏德聖新片「816《BIG》」。