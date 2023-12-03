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彰化27農會績優考核 今年創少見沒百分百達標
彰化縣政府考核縣內27家各級農會和員工的服務績效，農會方面幾乎年年100%優績，今年達標率為96.3%，縣政府今天表揚績優農會和35名績優員工，縣長王惠美期勉基層農會以在地元素關懷農民和發展觀光產業，開創不一樣的台灣農業願景。
彰化縣農會在二林鎮立圖書館演藝廳，舉辦112年度彰化縣各級農會員工在職訓練，包括縣農會總幹事張建豐和全縣26鄉鎮市農會總幹事，有720人參加，彰化地檢署宣講反賄選，縣政府宣導性平和防治性暴力，縣農會邀請專家主講職場溝通力和團隊力，課程內容多元，增加農會人員在農業以外的知識。
縣政府表揚今年度考核績優農會與資深績優員工，服務滿20年有彰化縣農會謝文玲等17人，服務滿25年的大城鄉農會吳海域等18人，考核績優農會有彰化縣農會及彰化市等25鄉鎮市農會，只有一家鄉農會因年中人事交接等問題未達標。
縣政府農業處依據農業部訂辦考核辦法執行考核，縣長王惠美今天頒獎給績優農會和得獎人，並肯定資深優秀員工為農業付出青春與心力，也希望基層農會和農業人員大力推廣參加縣政府設立的「智慧農業-農、漁、牧的標準示範場域」觀摩會及說明會，申請「智慧農業相關設施」，加速推動智慧農業以提高農民收入。
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