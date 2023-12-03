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超級英雄吸引大人小孩 江啟臣辦啟動童樂嘉年華上千人參加

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委江啟臣主辦的「啟動童樂嘉年華」系列活動，今天在東勢鯉魚伯公公園舉辦。圖／江啟臣服務處提供
立委江啟臣主辦的「啟動童樂嘉年華」系列活動，今天在東勢鯉魚伯公公園舉辦。圖／江啟臣服務處提供

立委江啟臣主辦的「啟動童樂嘉年華」系列活動，今天在台中東勢鯉魚伯公公園舉辦，魔術秀、折氣球、泡泡秀吸引上千名大人小孩參加。

立委江啟臣、台中市議員吳振嘉和扮演超級英雄者，和小朋友一起在舞台上唱跳，江啟臣指出，過去這幾年他也跟著超級英雄一樣，守護民眾的安全與生活，為孩子爭取老舊校舍改建、學校跑道與球場更新、校園設施設備優化等教育建設，也爭取東勢客家文化園區二期擴大計畫，並推動東勢林業文化園區活化再造，從教育文化的角度出發，提升大山城地區的競爭力。

「啟動童樂嘉年華」系列活動，從兒童劇團演出、氣墊城堡等，已經在豐原山城各地陸續舉辦，主辦單位之一的台灣新世代關懷協會理事長江文國說，各場次參與民眾都超乎他們的預期，看到大家的笑容很開心。

江啟臣表示，他長期在豐原山城舉辦各式活動，隨著聖誕佳節將近，他長期合作的東勢青年團體今晚將舉行「愛在東勢 聖誕公益活動」，活動同樣精彩豐富，包括造雪機、在地藝文團體表演、麋鹿造型的小馬。

立委江啟臣主辦的「啟動童樂嘉年華」系列活動，今天在東勢鯉魚伯公公園舉辦。圖／江啟臣服務處提供
立委江啟臣主辦的「啟動童樂嘉年華」系列活動，今天在東勢鯉魚伯公公園舉辦。圖／江啟臣服務處提供

江啟臣 客家文化 公益活動

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