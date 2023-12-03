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全國花燈彩繪大賽追加便當人仰馬翻 北斗奠安宮拜託預約

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗奠安宮媽祖盃全國花燈彩繪大賽最近幾年要申請封街，才能容納上千人參加。本報資料照片
彰化縣北斗奠安宮媽祖盃全國花燈彩繪大賽最近幾年要申請封街，才能容納上千人參加。本報資料照片

彰化縣北斗奠安宮將舉辦媽祖盃全國花燈彩繪大賽，年年受理現場報名，年年追加午餐便當讓工作人員忙得人仰馬翻，明年比賽辦法已出爐，廟方希望民眾盡量預約報名以便統計人數、午餐和紀念品。

北斗奠安宮是大北斗地區的重要角頭宮廟，已舉辦7年全國花燈彩繪大賽，參加人數逐年增加，今年逾1600人參加，預料在最高獎金1萬元的激勵下，參加人數將往上攀升，因此北斗奠安宮公告2024第八屆全國花燈彩繪大賽辦法和線上報名表單。

財團法人北斗奠安宮董事會董事長陳在今天表示，跟第一屆相比，全國花燈彩繪大賽今年參加人數翻三倍，明年仍慶祝元宵節及上元天宮大帝聖壽，維持上元節賞花燈的傳統民俗藝術，以營造熱鬧節慶氛圍，1月14日星期天的上午8點30分到下午3點30分，在北斗奠安宮舉辦第八屆比賽，北斗奠安宮分發粉色燈籠，請參賽者表現龍年新年氣象及賀年意象。

陳在說，比賽分為親子組、國小、國中、高中職、大專社會長青組，獎金親子國小組第一名獎金2千元，大專社會長青組第一名獎金1萬元，各組另取優選30名都有獎狀和禮品，凡參加者都有佳作獎狀，十足獎勵使得參加者踴躍，每年都有拜託當場報名，北斗奠安宮不斷追加午餐便當，忙成一團，希望民眾明（113）年1月5日下午4點30分前完成預約報名。

花燈 親子 便當

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