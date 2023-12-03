中彰百名學生獲卿雲獎學金 國二孝女獎金貼補癌父開銷

台中市烏日、大肚區及彰化縣23校、106名國中、國小學生，獲頒卿雲基金會進步獎助學金，每人獲頒300元，其中彰化一名國二女學生維持全校前3名成績，這筆獎金打算拿來貼補癌父開銷，單親的台中市五光國小謝姓兄妹自律向上，溪南國中學生吳承穎無畏清寒逆境，拿下機器人比賽獎項世界冠軍。

烏日林新醫院院長林明輝說，卿雲基金會2013年開辦，連10年發放逾300萬元進步獎學金、扶助986名學生。院方協助卿雲基金會舉辦7次進步獎學金頒獎典禮，獎學金很特別，在德、智、體、群、美等方面有進步的清寒學童都可以申請，見證學子勇敢面對逆境，不停追求進步精神，鼓勵學生透過教育翻轉人生。

彰化一名國三女學生因其父今年8月罹患甲狀腺癌一期，3個多月來術後持續化療，家中經濟負擔沉重；女學生表示，她2年來成績維持全校前3名，這筆獎學金打算拿來幫爸爸對抗疾病，盼爸爸盡快康復。

烏日區溪南國中三年級吳承穎家境清寒，他從國一開始參加各區機器人比賽，獲得2022 WRO國際奧林匹亞機器人世界競賽第1名、2023 FIRST機器人大賽台灣選拔賽最佳激勵獎，他說，獎學金好好存起來，未來有需要時才能使用。