台中獵人登山步道奪金質獎 泰雅文化兼具生態體驗

台中市觀光旅遊局建置的環山獵人登山步道3月全線開放，因具備泰雅族文化特色與生態體驗獲好評，榮獲有工程界奧斯卡之稱的行政院公共工程委員會第23屆公共工程金質獎佳作。

台中市觀旅局發布新聞稿，觀旅局長陳美秀表示，環山獵人登山步道位於海拔1600公尺的環山部落旁，施工團隊克服遙遠路途及山區險惡的潮濕環境，在泰雅族耆老及族人的支持下，協助踏勘適合的步道路線，還提供許多建議，設計單位將泰雅族狩獵文化與自然地景巧妙結合，為整體環狀線步道打下良好基礎。

陳美秀表示，獵人步道特別結合泰雅族文化典故及圖騰建構淨化祈福之地，也考究傳統織布紋路、疊石指路文化及繡眼畫眉鳥意象營造指標導覽系統，更整理半穴居遺址周邊環境，建置粗木屑平台及休憩座椅，使來訪旅客更能親近泰雅族傳統文化。

陳美秀說，金質獎是國內公共工程品質的最高指標，為工程界「奧斯卡」，觀旅局首度獲得此殊榮，也是台中市登山步道工程首次獲得金質獎肯定，對於推動原民觀光具重大意義。