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台中打公費疫苗這支CP值高暴紅排長龍 捕獲野生阿吉仔
中國大陸近期爆出徽漿菌等「多病原疫情」，台中市文心森林公園公費疫苗接種站昨天到今天打氣旺，尤其公費13價肺炎鏈球菌開打，長者認為CP值高，雖肺鏈疫苗填單複雜也要排隊搶打。金曲台語歌王「阿吉仔」昨坐輪椅排隊候診約40分鐘，才被醫師施勝桓認出來，親切合照，並幫忙宣導打疫苗增加保護力，親和力十足。
71歲的詹姓長者今天一次打三種公費疫苗，包括13價肺鏈疫苗、新冠疫苗和高端流感疫苗。詹姓長者表示，朋友都說這支疫苗若自費「貴鬆鬆」，他今天3支都打，還送30劑快篩試劑、500元禮券，加上高端送的4盒共20片的口罩，又免掛號費，等於近萬元價值都是政府買單，雖然肺鏈疫苗填單複雜，可能要排隊等候，但也非常值得。
台中市衛生局前年底設置文心森林公園接種站，由施勝桓診所承接，全年無休，服務長達430天、4.8萬人次；上個月18日重啟，服務時間為周六下午1時至5時，以及周日上午8時至中午，至明年2月4日，提供流感、新冠、肺炎鏈球菌及猴痘等4種疫苗，接受具公費資格的民眾憑健保卡隨到隨打。
施勝桓說，13價肺鏈疫苗開打，接種站昨天和今天的打氣旺，阿吉仔昨天下午和其他長者一起排隊，沒有被認出來，直到他問診時才發現，阿吉仔也很親切，還答應合照幫忙宣導打疫苗增加保護力，親和力十足。
衛生局長曾梓展表示，今年流感、新冠肺炎XBB及肺炎鏈球菌等三種疫苗同時開打，三種都是不活化疫苗，可以和其他疫苗同時接種於不同部位，或間隔任何時間接種。民眾可運用台中市疫苗預約平台預約接種、至衛生局網站查詢或電洽各衛生所。
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