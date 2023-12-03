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串連巨人之手等景點 雪山坑步道1期開放

聯合報／ 記者劉柏均／台中報導
台中市和平桃山部落「雪山坑步道」，總長2.6公里，第一期400公尺工程已完工開放。圖／中市府提供
台中市和平桃山部落「雪山坑步道」，總長2.6公里，第一期400公尺工程已完工開放。圖／中市府提供

台中市觀旅局在和平區桃山部落規畫「雪山坑步道」，總長2.6公里，在自然原始林中，沿著泰雅族人獵徑建置，沿途有「巨人之手」、「櫸木四兄弟」等熱門景點；第1期工程斥資1500萬，11月已完工開放通行，第2期規畫4430萬預算，正研擬計畫爭取中央補助。

台中市推動和平地區觀光，建置「環山獵人步道」、補助辦理「跨年行銷宣傳計畫」、輔導「民宿合法化」等，更在桃山部落建置2.6公里「雪山坑步道」，沿著雪山坑原住民獵人的狩獵路徑，以減量設計、環境永續方式建置步道。

觀旅局長陳美秀說，「雪山坑環線步道」工程分為二期，第1期步道總長約400公尺，已於11月完工開放，以石虎入口廣場、木棧道、原木階梯等木作設施，串連當地打卡景點「巨人之手」及特色櫸木「櫸木四兄弟」等。

觀旅局指出，和平地區生態資源豐富，既有獵徑對生態影響較小，將是市府發展登山步道的主力區域。

雪山 台中市 兄弟

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