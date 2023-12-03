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在地企業贊助 福興鄉公所、大城鄉活動中心落成

聯合報／ 記者林敬家簡慧珍／彰化報導
彰化福興鄉公所新建辦公廳舍昨天落成。記者林敬家／攝影
彰化福興鄉公所新建辦公廳舍昨天落成。記者林敬家／攝影

彰化縣福興鄉舊公所屋齡41年，被鑑定為「堪用危樓」，公所位在彰鹿路旁，只要大車經過整棟樓都會晃動，長期造成地面、牆面多處裂痕；公所爭取經費，加上在地企業億豐窗簾捐贈3千萬元，新建築物昨天落成，1樓設有紀念億豐創辦人粘銘的紀念圖書館

彰化縣大城鄉隔著濁水溪與雲林麥寮工業區相望，台塑企業回饋在地，斥資5千多萬元，興建多功能活動中心，昨天落成。大城鄉長陳玉照說，鄉公所提供土地、台塑出資興建，室內有大型禮堂與綜合球場。台塑代表蔡建樑表示，日後舉辦球賽，也可向台電申請補助。

福興鄉公所表示，粘銘原本是福興國中老師，後來辭去工作創業，事業有成，粘家第二代為完成粘銘遺願，3個兒子以個人名義共捐贈3千萬元，與公所共同興建新建物，並設立「粘銘紀念圖書館」。

福興鄉新公所建物地上4層，有辦公廳舍、圖書館、代表會、禮堂，地下1層為停車場。行政院副院長鄭文燦出席，鄭文燦說，彰化仍有許多基礎建設待完成，彰化立委提案，中央部會會想辦法協助，地方財政有限，能一口氣改好公所、圖書館、代表會等很不容易。

彰化縣長王惠美說，中央補助福興公所近8千萬元經費，加上億豐窗簾捐款、縣府補助1千萬元，以及公所自行出資，總共斥資1.6億餘元興建；王惠美也當面向鄭文燦請託，盼加速彰化建設，包含台中捷運綠線延伸彰化案、彰化二林精機園區等，盼中央給予協助。

圖書館 鄭文燦

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