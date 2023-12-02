綠營台中議員遭控始亂終棄 被害女現身競總會場遞陳清書

藍營日前指控民進黨台中市議員蔡耀頡對前女友始亂終棄，更指控綠營立委參選人涉嫌包庇。台中市第七選區立委參選人何欣純今成立大里競選總部，民進黨總統參選人賴清德到場力挺，未料對手國民黨立委參選人林家興陪同蔡的前女友前往向賴清德遞陳情書，警方見狀立即將兩人請到一旁，並未進入會場。賴清德競選總部及何欣純競選總部對此都未回應。

何欣純今在大里成立競選總部，賴清德到場力挺。對手林家興陪同蔡耀頡的前女友前往會場，欲攔賴清德遞交陳情書，卻被警方引導到100公尺外路邊，女方在現場表達訴求，甚至一度直接跪地陳情。

林家興表示，很遺憾在選舉期間發生這種事情，因為一定會被政治化，女方提供的月子中心等相關資料，都顯示事件發生在去年底到今年中，但女方沒有得到合理對待，只能被迫用這種方式表達訴求，希望民進黨可以有人出來接陳情書，獲得妥善的處理與解決。