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明揚大火消防員4死 大甲媽遶境赴屏二分隊祈福
大甲鎮瀾宮媽祖今天遶境第2天，遶境過程前往明揚工廠大火傷亡慘重的屏二分隊消災，除讓隊員鑽轎腳賜福，也鼓勵隊員提振士氣，期盼未來打火救災更加平安，場面溫馨熱鬧。
屏東明揚工廠大火造成造成屏東縣消防局屏二分隊4名消防員賴俊儒、鍾吉垣、施寶翔、陳柏翰殉職，大甲鎮瀾宮媽祖今天遶境第2天前往屏東，且特別到屏東第二分隊消災賜福，代理消防局長李彬正也率領隊員接駕。
大甲媽遶境今天清晨6時從屏東慈鳳宮起駕，先是前往天聖宮停駕，並於8時許抵達消防局屏東第二分隊，過程中市長周佳琪扶轎，李彬正也率領屏二隊員接駕。
由於大火造成眾隊員心靈重創，大甲媽鑾轎同時也進入分隊為隊員們祈福，期盼未來滅火救災能更加順利平安，除了隊員一一鑽轎腳請媽祖庇佑，現場民眾也趕往廣場跪地鑽轎腳，場面相當溫馨。
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