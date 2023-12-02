彰化福興公所新大樓豪華落成 促成圖書館的原因好暖

彰化福興鄉舊公所屋齡41年，被鑑定為「堪用危樓」，公所位在彰鹿路旁，只要大車經過員工都可感受到整棟樓晃動，長時間下來地面和牆面多處出現裂痕；經地方爭取，歷經2年新建辦公廳舍今天落成，再加上在地企業億豐窗簾捐贈3千萬元，成立「粘銘紀念圖書館」。

福興鄉辦公廳舍規劃地上4層為課室辦公、福興鄉立粘銘紀念圖書館及代表會、禮堂，地下一層為停車場。公所指出，億豐窗簾創辦人粘銘原本是福興國中老師，後來辭去工作創業，事業有成全球知名，第二代為完成他生前遺願，三個兒子粘耿豪、粘肇紘、粘凱隆以個人名義共捐贈3千萬元，作為「福興鄉立粘銘紀念圖書館」，促成這次新廳舍新建。

彰化縣長王惠美表示，中央補助福興公所興建大樓將近8千多萬元的經費，因公所每年有5千多萬元歲收，不用舉債建設地方，還有盈餘可以進行相關改建，加上創辦億豐窗簾三兄弟以個人名義共同捐贈3千萬元，回饋地方鄉里，縣府補助1千萬元，經公私協力，投入總經費約1億65002多萬元完成建設。

行政院副院長鄭文燦今也出席落成典禮，致詞時為黨內立委輔選意味濃厚，他指出，彰化不會被忘記，彰化仍有很多基礎建設需要完成，四席立委，每次彰化區域立委提案，會交辦部會想辦法克服困難全力協助，使第一線的服務能夠做的更好，地方政府財政能力有限，這次工程一次完成公所、圖書館、代表會、禮堂、停車場等建設真的很不容易。