獲頒環境部循環永續行動優等 中市衛生局曝得獎原因

台中市衛生局推動低碳有成，昨獲頒環境部「循環永續行動及綠色餐飲服務評比」動力發展組優等。衛生局長曾梓展說，衛生局設置「食品登錄諮詢專區」，減少實體送件車程碳排放；所屬機關太陽能發電系統總發電量換算可供192個小家庭一年使用，興建中的台中市立老人復健綜合醫院將打造為智慧綠能醫養合一園區。

曾梓展說明，衛生局重要施政主軸為「永續、低碳」，積極推廣低碳飲食，倡議省水、省電、省紙等淨零碳排作為，獲市府肯定，榮獲台中市政府永續發展考核「永續社會組」及溫室氣體管制考核「乙組」的雙料冠軍，衛生局輔導的長照成效卓越，輔以多元方式宣導，長照服務涵蓋率70.72%，為六都第二，超越全國平均值。

曾梓展指出，衛生局設置「食品登錄諮詢專區」，除了協助業者了解食品相關法規及資訊、促進食安管理效能外，並設有永續發展及節能減碳推動小組，發展長照APP 2.0 E化服務流程、減少實體送件車程碳排放。另外，衛生局所屬機關積極建設太陽能發電系統成果豐碩，年度總發電量近70萬度，依台電資料估計年總發電量可供192個小家庭一年使用，成效卓越，持續推動中。

衛生局說明，根據國際能源總署的報告，目前全球碳排主要來自建築部門，衛生局去年10月起，開始興建台中市立老人復健綜合醫院，主動結合落實淨零碳排的目標，園區建築未來將取得黃金級綠建築、黃金級智慧建築及LCBA低碳建築黃金級認證等三大認證，並建置太陽能智慧能源整合系統，打造讓市民安心的智慧綠能醫養合一園區，提供市民智慧化公共醫療服務。