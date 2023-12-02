彰化用這招查辦偷排電鍍廢水 求償近3億元落袋

彰化縣政府慶祝建縣300年，表揚特殊貢獻暨防疫有功人士，環保局推薦10年前任職彰化地檢署檢察官的高如應、葉建成、鄭智文，首開國內先例採用刑法第一零九條之一的放流毒物及有害健康罪查辦偷排電鍍廢水，不但成功法辦業者，環保局持續調查北彰化灌排系統重金屬負荷，現今已減少達七成。

縣政府表揚248名在政治、經濟、教育、文化及社會服務等領域，有卓越且具體貢獻事蹟的人員，近日社群和個人臉書一片恭賀聲，其中環保領域得獎的有3名司法人員。

環保局長江培根今天表示，北彰化灌排系統因3名檢察官以刑法查辦和起訴，業者分別被判處4年至5年有期徒刑，並乖乖繳交重金屬汙染農地整治求償費用近3億元，震撼金屬表面處理業界，搶進彰濱工業區電鍍專區，原本零零落落進駐率飆升至100%，環保局感謝現任台中高分檢察官葉建成、彰化地檢署主任檢察官高如應、鄭智文律師事務所負責人鄭智文，及彰化檢方的全力支持。

江培根表示，2013年之前對偷排電鍍廢水沒嚴格罰則，彰化縣東西二、三圳廣達300多公頃農地長年遭受重金屬汙染，2013年起彰化檢方以刑法第一零九條之一的放流毒物及有害健康罪查辦偷排電鍍廢水，會同環保署和環保局的稽查人員到工廠抓暗管與繞流，3年內有效遏止偷排歪風，東西二、三圳被農委會列管15條灌排渠道在2019年全數解除列管，2021年水質符合人體健康基準，對保護彰化縣農地有很大貢獻。