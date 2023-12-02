快訊

初雪要來了？東北季風+水氣襲台 下周這天「高山有望降雪」

影／捷運景安站旁婦身中3刀昏迷倒地 行凶男3小時落網

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化千棵樹免費挖提前結束 村長每天接上百通電話、樹被搬光

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣福興鄉三汴村一處私人田地有一千多棵樹提供民眾免費挖，因太搶手樹種以所剩無幾。記者林敬家／攝影
彰化縣福興鄉三汴村一處私人田地有一千多棵樹提供民眾免費挖，因太搶手樹種以所剩無幾。記者林敬家／攝影

彰化縣福興鄉三汴村一處私人田地有一千多棵樹，因農地主人年事已高，近期宣布提供民眾免費移植，原本預計12月10日會全部剷除、清光，但因詢問度高，且前去挖樹的人相當踴躍，目前現場樹種所剩無幾，三汴村長林義山說，沒想到會這麼多人來，昨天起已婉拒要前來挖樹的民眾。

林義山表示，11月底消息一出全台各地民眾就不斷致電詢問他，還有來自花蓮、澎湖的民眾洽詢，他一天甚至接了上百通電話，從上午6點多接電話接到深夜11點多，實在難負荷。

福興鄉三汴社區活動中心前面有一片五分大的田地，地主長期種植各種樹種來賣，但因70多歲，無法管理那麼大的田地，決定賣地，並提供現有的樹種讓人移植，現場有樹葡萄、羅漢松、真柏、桂花等。

林義山表示，最早被搬完的是桂花，樹葡萄因數量最多，所以到後來剩下的是樹葡萄，但現場數種幾乎被挖完，須提前結束。

前去挖樹的民眾說，許多人都是看網路網傳不辭路遠專程來，現場多棵樹都綁條子寫上名字、電話，表示名樹有主了，且她去時所有桂花樹早已被搶挖一空，相當搶手。

彰化縣福興鄉三汴村一處私人田地有一千多棵樹提供民眾免費挖，因太搶手已提早結束。記者林敬家／攝影
彰化縣福興鄉三汴村一處私人田地有一千多棵樹提供民眾免費挖，因太搶手已提早結束。記者林敬家／攝影

彰化

延伸閱讀

彰化男子掌摑護理師又出言恐嚇 遭檢方起訴

彰化建立公共工程評鑑制度 縣府：風評差廠商「謝絕往來」

縣長姑婆喜貼紅榜祝賀！12歲金馬影后林品彤驚人家世曝光

國民黨彰化黨慶喊出全壘打 選對總統和平保台

相關新聞

彰化千棵樹免費挖提前結束 村長每天接上百通電話、樹被搬光

彰化縣福興鄉三汴村一處私人田地有一千多棵樹，因農地主人年事已高，近期宣布提供民眾免費移植，原本預計12月10日會全部剷除...

搶救公車「司機荒」 台中12月7日徵才最高薪資6.5萬

台中市公車司機荒減班，台中市勞工局為協助客運業補實人力，12月7日上午10時至12時將在市府就業服務台舉辦「富市台中 就...

因應年末活動多 台中捷運今日起加密假日時段班距

今年疫情趨緩，台中捷運持續強化系統，提升行車安全，中捷運量持續成長，11月日均運量達4萬2302人次，再創新高。台中捷運...

彰化田尾怡心園公廁外牆鮮艷 鄉公所：不好看可塗掉

彰化縣政府施做田尾鄉怡心園改造工程，公共廁所先前被爆「春光外洩」，後來加裝遮陽欄並彩繪兩面外牆，地方人士認為過猶不及，田...

議員批行政不中立 盧秀燕：別為難公務員

選舉快到，許多參選人穿梭各活動爭取支持。多名民進黨議員昨質詢中市府行政不中立，公帑補助的活動卻出現立委參選人旗幟，批市府...

台中再傳客運欠薪 議員憂還有未爆彈

台中市繼四方客運後，再傳捷順客運公車欠薪、脫班。多名議員質疑，熱門路線199大減班，發車間距拉長到2個小時，影響學生通勤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。