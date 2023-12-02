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彰化千棵樹免費挖提前結束 村長每天接上百通電話、樹被搬光
彰化縣福興鄉三汴村一處私人田地有一千多棵樹，因農地主人年事已高，近期宣布提供民眾免費移植，原本預計12月10日會全部剷除、清光，但因詢問度高，且前去挖樹的人相當踴躍，目前現場樹種所剩無幾，三汴村長林義山說，沒想到會這麼多人來，昨天起已婉拒要前來挖樹的民眾。
林義山表示，11月底消息一出全台各地民眾就不斷致電詢問他，還有來自花蓮、澎湖的民眾洽詢，他一天甚至接了上百通電話，從上午6點多接電話接到深夜11點多，實在難負荷。
福興鄉三汴社區活動中心前面有一片五分大的田地，地主長期種植各種樹種來賣，但因70多歲，無法管理那麼大的田地，決定賣地，並提供現有的樹種讓人移植，現場有樹葡萄、羅漢松、真柏、桂花等。
林義山表示，最早被搬完的是桂花，樹葡萄因數量最多，所以到後來剩下的是樹葡萄，但現場數種幾乎被挖完，須提前結束。
前去挖樹的民眾說，許多人都是看網路網傳不辭路遠專程來，現場多棵樹都綁條子寫上名字、電話，表示名樹有主了，且她去時所有桂花樹早已被搶挖一空，相當搶手。
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