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因應年末活動多 台中捷運今日起加密假日時段班距

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中捷運11月日均運量達4萬2302人次，再創新高。圖／台中捷運公司提供
台中捷運11月日均運量達4萬2302人次，再創新高。圖／台中捷運公司提供

今年疫情趨緩，台中捷運持續強化系統，提升行車安全，中捷運量持續成長，11月日均運量達4萬2302人次，再創新高。台中捷運公司表示，因應年末假日各項活動增加，今日起將加密假日班距，服務再升級。

中捷公司表示，捷運列車5月10日於豐樂公園站撞及異物事故後，連續2個月運量遽減，中捷積極精進緊急事件應變程序、加強人員訓練，並透過多次模擬演練，驗證第一線人員的應變能力，提升行車安全，重拾旅客信心，10月日均運量才創下通車以來新高紀錄，11月再度刷新紀錄。

中捷公司指出，除了公共運輸定期票穩定帶動運量外，中捷也打造專屬進站、離站音樂，並在全線閘門音效創新模仿7種在地常見鳥類的鳥鳴聲，讓旅客進出不同車站有驚喜體驗。

此外，今年台中國際花毯節吸引大量國內外觀光客前來朝聖，中捷積極宣傳搭乘捷運省時又方便，許多旅客在捷運松竹站搭乘免費接駁專車前往展區，促使松竹站相較去年同期運量成長高達83%。

中捷公司表示，年末聖誕、跨年等活動陸續登場，預計運量將上揚，尤其假日旅運需求增加，因此12月2日起，除將假日尖峰時段從原先11時至19時擴大至10時至20時，假期首日10時至12時、假期其餘日17時至20時，班距也從8分鐘加密至7.5分鐘，民眾乘車將更便捷。

台中捷運

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