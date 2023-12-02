彰化田尾怡心園公廁外牆鮮艷 鄉公所：不好看可塗掉

彰化縣政府施做田尾鄉怡心園改造工程，公共廁所先前被爆「春光外洩」，後來加裝遮陽欄並彩繪兩面外牆，地方人士認為過猶不及，田尾鄉公所承認代勞繪製牆面圖案，並表示如果縣政府覺得不好看可以塗掉。

中央核定1.28億元補助彰化縣執行田尾鄉「怡然自得，五感生心─田尾迎賓之心規劃計畫」，今年元月逐項點交給田尾鄉公所維護。地方人士今天指出，怡心園公共廁所有景觀樓梯，可由上而下看到廁間內的活動情形，縣政府在屋簷邊緣加裝一排遮陽欄阻擋陽光和視線，進而彩繪牆面試圖轉移注意力，彩繪無可厚非但非必要，且與周邊地景設計相較顯得格外鮮麗奪目。

縣政府否認彩繪，不過表示怡心園既然交給鄉公所管理就尊重鄉公所作法，縣政府以和為貴。鄉公所指出，有民眾反映廁所像一座大墳墓矗立草地上，鄉公所才動支經費雇工彩繪兔子、昆蟲等圖案，如果縣政府覺得彩繪不好看可塗掉，畫上他們喜歡的圖案。

怡心園公共廁所彩繪一事也在鄉民代表會引起討論，據了解，縣政府執行怡心園改造工程，相關經費包括公共廁所外牆圖案設計，鄉公所在縣政府尚未移交管理之前自掏腰包代勞彩繪3D立體圖案，負責監督鄉政的鄉代也感到意外。