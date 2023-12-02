名醫突遭解約 病患抗議被換醫師

台中市台新醫院骨科人工關節中心醫師黃鐙樂，他是國內膝關節手術名醫，近3個月患者排1800名病患，其中約有200人開完刀要回診；黃的醫療團隊屬外包單位，因法規禁止，近日遭院方解約，昨數名患者到醫院看診，院方轉介其他醫師，患者不接受群聚抗議。黃鐙樂、院方昨天下午勞資調解，院方將給黃1個月看完病患、與病患好好解釋，安置好病人。

台中市衛生局表示，依醫療機構設置標準規定，醫療機構不得委外辦理，台新若委外屬實，已違反醫療法，將開罰1萬至5萬元。

昨天有多名患者到醫院，但黃已無法看診，改由醫院指派的醫師。多名患者不滿「被換」醫師，向院方抗議，現場有數十多名患者、家屬，場面一度混亂。

楊姓病患說，他求診2個月，治療還沒好，怎麼可以換醫師？他無法接受。另名從雲林台西來求診的女病患說，醫院換醫師，應提早1個月公告，讓病患評估要不要開刀，她10多天前才剛動膝關節手術，現在該怎麼辦？

黃鐙樂專程膝關節手術，他研發「新月型」微創人工關節置換手術，開刀半小時、住院3天即可練習走路，術後9成患者脫離助行器，吸引大批患者，甚至有95歲長者來開刀。

黃鐙樂說，團隊去年8月與台新簽約1年營運合作，今年7月起院方不支付合作盈餘結餘款，9月供應商貨款未如期付，11月沒發放薪水，院方11月27日突然發函解約，經向勞工局申訴後，院方才補足薪資。

台新醫院說，該中心外包單位，遲不提供績效獎金明細，醫護向勞工局申訴後，只好以最高績效獎金發放；黃的團隊屬於外包業務，但與法規牴觸，才會結束雇傭關係；針對違法外包業務，院方未進一步解釋。