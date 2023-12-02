議員批行政不中立 盧秀燕：別為難公務員

選舉快到，許多參選人穿梭各活動爭取支持。多名民進黨議員昨質詢中市府行政不中立，公帑補助的活動卻出現立委參選人旗幟，批市府變相助選，讓基層背黑鍋。台中市長盧秀燕說，公務人員不會違反行政中立，但選舉到了會被為難，呼籲「放過公務員」。

民進黨議員陳雅惠說，東區十甲聖誕同樂會的指導單位是社會局與東區公所，現場插滿國民黨某立委參選人旗幟，讓人以為是選舉造勢場。議員張芬郁說，上月大里區仁化、仁德里活動中心開工典禮，盧秀燕點名同黨立委參選人，「若有機會當立委，要認真幫我討錢」，過程如同置入性行銷，變相助選。

盧秀燕回答，選舉期間有人來造勢，她要求要區隔活動範圍，候選人、競選活動不可以進來。民政局長吳世瑋說，十甲同樂會是民間團體舉辦，不是公家活動，「議員不也穿某立委參選人背心到場」。陳雅惠反駁「我到一下就走」。

民進黨議員陳淑華質疑，市長臉書經營採用新聞局小編、花新聞局預算，部分影片在市府拍攝，卻置入立委選舉，市長應謹守行政分際。議員陳俞融說，市長到北區地方工程完工時，對同黨議員大力稱讚感謝，卻跳過她大小眼。

盧秀燕說，她在場有介紹「我看著俞融長大，連民進黨立委的助理我都稱呼了，還不夠中立嗎？」陳俞融反駁，「我沒有印象是被你看著長大的」。

盧強調，選舉兩軍交接，市府團隊夾在中間，呼籲少數參選人「放過公務員，不要為難他們」。市府表示，市長臉書是重要行銷管道，公務宣傳由社群秘書管理，非公務宣傳由市長個人志工協助，並非新聞局小編；總統、行政院長、六都市長都會有個人臉書的經營小組。