台中再傳客運欠薪 議員憂還有未爆彈

台中市繼四方客運後，再傳捷順客運公車欠薪、脫班。多名議員質疑，熱門路線199大減班，發車間距拉長到2個小時，影響學生通勤，甚至有美術班學生得搭計程車回家；議員擔心還會有下一家，要求及早因應。交通局表示，199路公車已安排代駛，目前恢復正常班次。捷順客運表示，主管昨在開會，未有回應。

台中市勞工局表示，上月16日接獲勞工陳情，指捷順客運積欠工資，上月28日已勞動檢查，確實延遲給付工資，涉違反勞動基準法，將開罰2萬元至100萬元罰鍰。

四方、捷順都是起步較晚、採用電動公車的業者，四方下半年積欠駕駛與員工薪資，經勞資協調破局後，四方原本承攬的13條公車路線已被收回，市府釋出11條公車路權，分別由台中、統聯、中鹿等客運接手。

議員張家銨表示，捷順客運是第2家傳出欠薪的客運業者，捷順與四方都是負責大肚、烏日、龍井等地區的客運路線，兩家業者接連出狀況，對當地大眾運輸衝擊很大。

張家銨說，199路從西屯文修停車場到龍井竹坑口，每天有8班會延駛到龍津高中，發車班距卻拉長到2小時，錯過就搭不到；龍津高中的學生搭不上車，只能請家長接送，甚至有外地美術班的學生，放學爸媽無法接送，又沒有公車可搭，只得自己搭計程車回家。

議員張芬郁說，四方、捷順接連爆發欠薪糾紛，客運業司機荒，加上營運問題，台中市會不會有下一家客運業者「未爆彈」？交通局應研議因應措施，以免影響大眾運輸量能。

交通局長葉昭甫說，近日傳出捷順客運延遲發薪水，導致駕駛員流失，已介入了解；捷順目前有7條客運路線，199路無法維持服務班次，已協調台中客運、統聯客運聯合代駛，恢復平日24班、假日12班。

交通局表示，針對司機荒與客運營運困難，交通局11月起調高公車運價，並協調業者提高駕駛薪水，協助業者維持駕駛人力。