快訊

冠軍不是九份跟淡水！台灣最強老街出爐「年吸600萬人朝聖」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

豐原陷3米長天坑！自來水公司揪出破洞原因 中市府開鍘了

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市豐原區豐原大道三段出現3米長天坑，至少影響1000戶住家停水，自來水公司緊急搶修。圖／台中市建設局提供
台中市豐原區豐原大道三段出現3米長天坑，至少影響1000戶住家停水，自來水公司緊急搶修。圖／台中市建設局提供

今天下午，台中市豐原區豐原大道三段出現3米長天坑，至少影響1000戶住家停水，自來水公司緊急搶修。中市建設局表示，此案為自來水公司中區工程處辦理的備援管線推進工程，經該公司初步判斷，肇事原因為推進機具在8米深位置推進時影響自來水既設400mm管線脫落，引發大量湧水，造成路面坍塌，依規裁罰3萬元。

事故發生後，水公司中區工程處處長鄭超仁到場督導，水公司已於下午2點多緊急關閉水源，晚間6點備妥機具進行開挖，尋找破管位置，修復後回填改善，預計明天清晨5點前改善完成。

建設局要求，自來水公司就肇發事故地點開挖面，納入後續整體路面修復範圍；同時將請該公司釐清推進施工路徑的管線分布，若有需求應先進行試挖，避免天坑再次發生。

建設局說明，這次管線機關施工過程造成的事故，已影響道路安全及通行，將依台中市道路挖掘管理自治條例裁罰3萬元，責成水公司應對廠商施工品質嚴加管控。

水公司表示，目前工班正在現場緊急開挖，尋找確切漏水點後緊急搶修管線，最晚明天中午前搶修復原供水，停水時間為今天下午4點至明天中午12點。

台中市豐原區豐原大道三段出現3米長天坑，至少影響1000戶住家停水，自來水公司緊急搶修。圖／台中市建設局提供
台中市豐原區豐原大道三段出現3米長天坑，至少影響1000戶住家停水，自來水公司緊急搶修。圖／台中市建設局提供

台中市

延伸閱讀

快儲水！台中豐原3米大天坑 這4里上千戶恐停水16小時

台中豐原大道三段赫見3米長天坑 里長疑與一旁工程施作有關

影／山城引頸期盼 東豐快期程出爐 江啟臣：拚2027年完工

迎節慶點亮台中！ 中市開放行道樹免費懸掛燈飾

相關新聞

綠議員批「變相助選、讓基層背黑鍋」？盧秀燕籲：放過公務員

民進黨市議員今天質詢台中市府是否保持行政中立，議員陳雅惠、張芬郁、陳俞融、陳淑華、蕭隆澤、謝家宜等人舉發多起行政不中立案...

豐原陷3米長天坑！自來水公司揪出破洞原因 中市府開鍘了

今天下午，台中市豐原區豐原大道三段出現3米長天坑，至少影響1000戶住家停水，自來水公司緊急搶修。中市建設局表示，此案為...

日月潭觀光圈不再單打獨鬥 聯盟五大特色區域選25路線

以日月潭為核心所打造的「日月潭觀光圈聯盟」，今年以太極美地計畫打造特色區域，遊程競賽分為旅行社組及大專院校二個組別，旅行...

台中花毯節12月3日閉幕 市府籲把握機會賞美景

台中國際花毯節今年首創有如漂浮在空中的花卉城堡，搭配周邊大片的新社花海盛開，吸引眾多人潮來朝聖。台中市觀旅局表示，花毯節...

移民心力量！台中移民節12月10日 相約科博館不見不散

睽違5年，內政部移民節活動再次回到陽光燦爛的中台灣，攜手台中市政府及國立自然科學博物館於12月10日，假台中市國立自然科...

快儲水！台中豐原3米大天坑 這4里上千戶恐停水16小時

快存水！今天下午1點多，自來水公司在台中市豐原區進行新設埋管工程，疑造成豐原大道三段與朝陽橋路口地基掏空，赫見3米大天坑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。