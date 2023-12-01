豐原陷3米長天坑！自來水公司揪出破洞原因 中市府開鍘了

今天下午，台中市豐原區豐原大道三段出現3米長天坑，至少影響1000戶住家停水，自來水公司緊急搶修。中市建設局表示，此案為自來水公司中區工程處辦理的備援管線推進工程，經該公司初步判斷，肇事原因為推進機具在8米深位置推進時影響自來水既設400mm管線脫落，引發大量湧水，造成路面坍塌，依規裁罰3萬元。

事故發生後，水公司中區工程處處長鄭超仁到場督導，水公司已於下午2點多緊急關閉水源，晚間6點備妥機具進行開挖，尋找破管位置，修復後回填改善，預計明天清晨5點前改善完成。

建設局要求，自來水公司就肇發事故地點開挖面，納入後續整體路面修復範圍；同時將請該公司釐清推進施工路徑的管線分布，若有需求應先進行試挖，避免天坑再次發生。

建設局說明，這次管線機關施工過程造成的事故，已影響道路安全及通行，將依台中市道路挖掘管理自治條例裁罰3萬元，責成水公司應對廠商施工品質嚴加管控。

水公司表示，目前工班正在現場緊急開挖，尋找確切漏水點後緊急搶修管線，最晚明天中午前搶修復原供水，停水時間為今天下午4點至明天中午12點。