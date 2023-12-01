快儲水！台中豐原3米大天坑 這4里上千戶恐停水16小時

快存水！今天下午1點多，自來水公司在台中市豐原區進行新設埋管工程，疑造成豐原大道三段與朝陽橋路口地基掏空，赫見3米大天坑。豐原給水廠表示，即刻起豐田里、鐮豐里、北陽里與南陽里部分住戶停水，包含福陽國小、武德宮，預估搶修時間16小時，影響戶數至少一千戶。

豐原區豐原大道是山城居民通行交通要道之一，今天下午1點多，在豐原大道三段與朝陽橋路口不明原因路基坍塌，豐田里長劉瑞銓說，天坑長約3米、寬2米，深度目視超過1米深，下方還有自來水不斷沖刷，一旁旱溪滾滾黃泥不斷匯入，就怕塌陷面積越來越大，用路人安全堪慮。

自來水公司豐原給水廠廠長張景翔表示，現場正在進行新設埋管工程，詳細路基掏空原因尚待釐清，首要是停水緊急搶修漏水管線，預估需搶修16小時。

停水範圍包含：豐田里16、17、34鄰、鐮村里靠近豐田里附近住家、北陽里綠山巷、福陽國小、南陽里的武德宮與武明山附近住戶，初估至少1千戶住戶用水受影響。

張景翔呼籲，豐原大道三段往東勢方向維持內側車道單線通行，朝陽橋封閉，用路人須繞道通行。

立委江啟臣趕赴現場會勘強調，自來水公司要明確公告停水影響範圍，要停水多久，且停水期間民眾要到哪邊取水？加上搶修範圍管路工程浩大，朝陽橋封閉，用路人勢必繞道通行，豐原區公所與警方要做好相關交通安全維護。