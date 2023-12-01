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清境農場2處停車場收費實施日延後 車露族已嚇跑

中央社／ 南投縣1日電
清境農場。示意圖／清境農場提供
清境農場。示意圖／清境農場提供

清境農場2處停車場原定今天起收費，但因進出動線及設備需調整、行政程序仍進行中，實際開始收費日待公告。業者指出，宣布收費消息後，車露族占位確實減少，有助停車位流動。

為減少「車露」等多天久占停車位亂象並提升周轉率，原本免費停車的清境農場遊客休閒中心（清境商場）停車場、清境小瑞士花園停車場收費系統建置完成，11月試營運期間免費停車，原定12月起收費，不過由於進出動線及柵欄設置需調整，收費實施日延後。

清境商場、清境小瑞士所在土地屬於國軍退除役官兵輔導委員會清境農場所有，委託統一企業股份有限公司經營，設有集團旗下便利商店、咖啡館，是遊客到清境農場、合歡山中途休息地點，但少數車輛長期占用停車位，為符合使用者付費精神，統一委外經營停車場。

停車場業者今天表示，試營運期間運作大致順暢，但小瑞士停車場內有部分民宿、農戶，為避免影響居民進出，修正動線及柵欄位置，完成修正後將公告收費實施日期；停車收費消息公告後，「車露族」確實減少，包含車露族以為今天起開始收費，近日已陸續離去。

業者表示，收費車位數為清境商場88格，包括小客車72格、大客車12格、無障礙車位2格及婦幼車位2格，小瑞士共60格，涵蓋小客車56格、無障礙2格與婦幼2格，採車牌辨識系統，每小時停車費小型車新台幣50元、大型車100元，消費折抵最高2小時，半小時離場免費。

清境農場 車位 停車場

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