彰化建立公共工程評鑑制度 縣府：風評差廠商「謝絕往來」

彰化縣造價1.28億元的田尾鄉怡心園再造工程延宕近兩年，招致地方負評，縣長王惠美今天前往了解廣場周邊環境營造及優化工程，強調因為這件工程，縣政府決定未來把公共工程廠商的承包記錄列入投標評鑑項目，記錄差的廠商將被「謝絕往來」。

縣政府城市暨觀光發展處蔡詩愷，先說明營造及優化工程的施工內容與進度，縣長王惠美徵詢田尾鄉長許淑美、鄉民代表會主席吳俊樑和鄉代劉美蘭等人有無意見，接著表示，怡心園有廣大草坪適合遊玩，縣政府在縣議會支持下，斥資約2900萬元營造及優化，為入口意象、草皮區景觀意象加值，增設家庭野餐區、成人運動區、青少年和兒童的分類遊憩設施，也同時優化服務設施，明年春節遊客來田尾不只賞花買花，還能有地方走一走。

王惠美有感而發，說怡心園相關工程要謝謝田尾鄉親包容，因為這個標案的關係，縣政府決定日後招標都要評鑑廠商過去承包施工記錄，例如有沒有得金質獎、公共工程品質獎、施工品質等，有良好服務品質在公共工程投標評鑑可加分。

王惠美又說，縣政府開始做公共工程評鑑，建立完善公共工程制度，成績優良的廠商未來投標彰化縣公共工程，會得到加分和考量押標金額，讓好的廠商能服務彰化縣公共工程，不再是廠商得標後，縣政府「只能看著廠商」，徒增公務人員困擾；因此縣政府評選公共工程標案過程，廠商過去履歷被放入統計，記錄不太好的廠商得到分數不高，被縣政府謝絕。

田尾鄉「怡然自得，五感生心─田尾迎賓之心規劃計畫」，在前縣長魏明谷在任內向中央爭取補助，預定2021年2月完工，因變更施工項目、更改設計內容，工程一再延宕，縣政府同年6月23日終止合約重新發包， 9月2日動工，原包商不服提告，全案直到去（2022）年5月20日終獲解決，新包商恢復施工，年底完工，今（2023）年元月完成點交，目前由鄉公所管理。