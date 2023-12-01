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台中豐原大道三段赫見3米長天坑 里長疑與一旁工程施作有關

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市豐原區豐原大道三段與朝陽橋路口，今天下午1點50分路面忽然塌陷，坑洞長約4米、寬2米，深度超過1米，所幸無人車摔落。圖／讀者提供
台中市豐原區豐原大道三段與朝陽橋路口，今天下午1點50分路面忽然塌陷，坑洞長約4米、寬2米，深度超過1米，所幸無人車摔落。圖／讀者提供

又見天坑台中市豐原區豐原大道三段與朝陽橋路口，今天下午1點50分路面忽然塌陷，用路人趕緊通報相關單位。豐田里長劉瑞銓說，坑洞長約3米、寬2米，深度超過1米，由於豐原大道是山城居民重要道路之一，所幸無人車摔落，否則後果不堪設想。恰好一旁是自來水工程施作，是否有相關連？相關單位調查中。

今天下午1點50分，用路人行經豐原大道三段與朝陽橋十字路口，發現靠近朝陽橋端馬路竟然龜裂，隨後立即塌陷，諾大天坑就怕後方車輛掉入，趕緊通報。

議員邱愛珊、豐田里長劉瑞銓與立委江啟臣服務團隊派員到場關心，劉瑞銓心有餘悸說，這個天坑長約3米、寬2米，一輛車足以掉下去，更遑論騎士與用路人，且深度目視超過1米深，下方還有自來水不斷沖刷，就怕塌陷面積越來越大，用路人安全堪慮。

由於一旁就是自來水公司廠商進行2.2米的管線工程，是否與路面坑洞有關聯？相關單位釐清中，所幸民眾及早發現，以三角錐圍起，無人員受傷。

台中市豐原區豐原大道三段與朝陽橋路口，今天下午1點50分路面忽然塌陷，坑洞長約4米、寬2米，深度超過1米，所幸無人車摔落。圖／讀者提供
台中市豐原區豐原大道三段與朝陽橋路口，今天下午1點50分路面忽然塌陷，坑洞長約4米、寬2米，深度超過1米，所幸無人車摔落。圖／讀者提供
台中市豐原區豐原大道三段與朝陽橋路口，今天下午1點50分路面忽然塌陷，坑洞長約4米、寬2米，深度超過1米，所幸無人車摔落。圖／讀者提供
台中市豐原區豐原大道三段與朝陽橋路口，今天下午1點50分路面忽然塌陷，坑洞長約4米、寬2米，深度超過1米，所幸無人車摔落。圖／讀者提供
台中市豐原區豐原大道三段與朝陽橋路口，今天下午1點50分路面忽然塌陷，坑洞長約4米、寬2米，深度超過1米，所幸無人車摔落。圖／讀者提供
台中市豐原區豐原大道三段與朝陽橋路口，今天下午1點50分路面忽然塌陷，坑洞長約4米、寬2米，深度超過1米，所幸無人車摔落。圖／讀者提供

天坑 議員 台中市

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