聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中豐原大道三段赫見3米長天坑 里長疑與一旁工程施作有關
又見天坑！台中市豐原區豐原大道三段與朝陽橋路口，今天下午1點50分路面忽然塌陷，用路人趕緊通報相關單位。豐田里長劉瑞銓說，坑洞長約3米、寬2米，深度超過1米，由於豐原大道是山城居民重要道路之一，所幸無人車摔落，否則後果不堪設想。恰好一旁是自來水工程施作，是否有相關連？相關單位調查中。
今天下午1點50分，用路人行經豐原大道三段與朝陽橋十字路口，發現靠近朝陽橋端馬路竟然龜裂，隨後立即塌陷，諾大天坑就怕後方車輛掉入，趕緊通報。
市議員邱愛珊、豐田里長劉瑞銓與立委江啟臣服務團隊派員到場關心，劉瑞銓心有餘悸說，這個天坑長約3米、寬2米，一輛車足以掉下去，更遑論騎士與用路人，且深度目視超過1米深，下方還有自來水不斷沖刷，就怕塌陷面積越來越大，用路人安全堪慮。
由於一旁就是自來水公司廠商進行2.2米的管線工程，是否與路面坑洞有關聯？相關單位釐清中，所幸民眾及早發現，以三角錐圍起，無人員受傷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言