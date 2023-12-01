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影／山城引頸期盼 東豐快期程出爐 江啟臣：拚2027年完工

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
國民黨立委江啟臣爭取東豐快速道路復工，尋求四連霸的他今天推出首波競選CF，強調交通建設對豐原山城的重要性。圖／立委江啟臣提供
國民黨立委江啟臣爭取東豐快速道路復工，尋求四連霸的他今天推出首波競選CF，強調交通建設對豐原山城的重要性。圖／立委江啟臣提供

當年921大地震重創台中市山城地區，唯一搶救道路豐勢路柔腸寸斷，國民黨立委江啟臣爭取東豐快速道路復工，尋求四連霸的他今天推出首波競選CF，強調交通建設對豐原山城的重要性，成功爭取國四豐潭段通車，力拚東豐快速道路2027完工。

江啟臣指出，擔任立委以來，致力推動國道四號豐原潭子段，成功爭取305億興建經費，並於今年初全線通車，成功串聯起大台中。

山城鄉親引頸期盼的東豐快速道路，也是他努力許久的建設，從爭取興建到去年搶救東豐快復工，現更爭取增設新社交流道，力拚在2027年全線完工，要完成大山城地區高速路網的最後一哩路。

江啟臣指出，豐原山城有三條重要道路，國四豐潭段已經完工、東豐快速道路正在施工，未來會全力推動中橫復建，要求中央政府加速審議，力拚恢復省道規格，並持續爭取經費，強化中橫便道安全，給大梨山鄉親一條安全回家的路。

影片中，江說，為解決國道一號豐原路段長期壅塞問題，他成功向交通部爭取拓寬改善計畫；並協助台中市政府向中央爭取補助經費，興建多元功能的豐原轉運中心，藉由舉辦市集，行銷豐原也拚經濟。

為讓台中清泉崗機場成為名符其實的國際機場，他要求增加國際航班，讓台中與世界接軌，讓世界看見台中。

國民黨立委江啟臣爭取東豐快速道路復工，尋求四連霸的他今天推出首波競選CF，強調交通建設對豐原山城的重要性。圖／立委江啟臣提供
國民黨立委江啟臣爭取東豐快速道路復工，尋求四連霸的他今天推出首波競選CF，強調交通建設對豐原山城的重要性。圖／立委江啟臣提供

清泉崗機場 江啟臣 中橫 921大地震

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