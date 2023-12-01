汙水接管民怨多 盧秀燕緩頰：水利局是所有局處中最痛苦的

台中市汙水下水道建置緩慢，到去年底實施率僅78.32%，六都倒數第二，未接管戶倘經政府依法公告為下水道可使用地區，6個月內不與下水道聯接使用，將處1萬至10萬元罰鍰。議員表示，汙水下水道接管民怨多，民眾接管擔憂破壞房子結構，不接又擔心挨罰，市府應該柔性勸導，提高相關設施補助。

台中市長盧秀燕表示，市府接管都希望盡量溫和，「但之前曾有人因為接管問題，揚言要殺我」，水利局是30個局處內最痛苦的，一方面被中央要求接管率，又不能開罰，現在沒開一張罰單，還可以接管9萬戶，就是靠一直拜託，真的很痛苦。

民進黨台中市議員張玉嬿等議員聯合質詢，張玉嬿說，汙水下水道接管民怨多，民眾擔憂接管後地基被破壞，發生地震怎麼辦？沒有接管又擔心被開罰，市府不應以開罰為取向，應該要柔性勸導，提高相關設施補助。

議員王立任說，住戶擔憂為了接管，破壞房子的結構，既要合乎法規，又要擔心房子安全問題，成為民眾心中的痛，市府針對特殊個案或是有安全疑慮的老舊房子，應該站在民眾的立場多考量。

台中市水利局長范世億表示，目前接管遇到的障礙，多數是民眾違建，後巷沒有多餘空間，市府針對個案，會逐一瞭解並協助住戶，住戶也都在期限內完成接管，目前尚無開罰案件。

盧秀燕表示，中央要求接管率，台中目前接管率是六都倒數第二，胡志強市長任內接了4萬戶，林佳龍市長接了6萬戶，她任內接了9萬戶，大家都希望盡量溫和接管，但接管速度比別人慢，中央就檢討，或是收回補助款。