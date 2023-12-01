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鹿港天后宮50萬元「斗首」 連續8年同一女企業家點走

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣鹿港天后宮明年點燈開始登記，點燈價格最高「財運亨通斗」斗首50萬元已連續8年由彰化一名企業老闆向媽祖擲筊獲准點燈。報系資料照
彰化縣鹿港天后宮明年點燈開始登記，點燈價格最高「財運亨通斗」斗首50萬元已連續8年由彰化一名企業老闆向媽祖擲筊獲准點燈。報系資料照

彰化縣鹿港天后宮「財運亨通斗」的斗首只有一盞，每年詢問度高，已連續7年都是由從事營造業的高姓女子點走，高女認為員工與家人獲得的平安，事業上在物價高漲之際，也能閃過原物料就上揚的時間點下單，她已表達續點意願，確定明年直接續點這盞要價50萬元的「斗首」。

鹿港天后宮管委會總幹事劉家汶表示，「財運亨通斗」的斗首每年都有人詢問，高女第一年到第六年都「博杯」以取得媽祖的同意點燈，這幾年雖然也有其他信徒表達想點斗首，甚至願意加價，但考量到高女與媽祖有緣也有很心，2020年開始高女直接表達續點意願後就會開支票來支付點燈費用，8年下來已投入400萬元點燈。

鹿港天后宮國曆12月13日將開放點燈，也提醒歲次甲辰，犯沖生肖有龍、狗、牛、羊。劉家汶說，這幾年大環境不好，點光明燈的人有增無減，多數人都認為平安順利就是最好的祝福，點燈的人也有年輕化的趨勢，都希望心安有助於生活。

彰化南瑤宮澤即日起開放龍年點燈安斗，廟方也從3年前開始設置「斗燈」，要價20萬元，廟方指出，今年點到斗燈的是彰化汽車零件業者，因過去就常參加南瑤宮活動，明年仍由同一人點到斗燈；不過南瑤宮今年進行主結構修復工程，已恭迎媽祖及主要配祀神尊移至臨時行宮，廟方說，部分燈座也會放在臨時行宮。

鹿港天后宮 媽祖

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