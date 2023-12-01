台中施政滿意度奪冠 盧秀燕：繼續為台中爭取建設與福利

台中市施政成果獲肯定，經濟日報昨公布「2023年縣市幸福指數大調查」，台中市今年於「地方政府施政滿意度」調查中，滿意度78.8%，奪下冠軍佳績。台中市長盧秀燕今表示，感謝台中市民及全國民眾的鼓勵，也感謝所有民意代表的建言與協助，最後謝謝近5萬公務人員的服務，未來她與市府團隊會繼續努力，為台中爭取建設與福利。

盧秀燕表示，今年各大媒體的民調中，台中市政府共有8項在市政滿意度上拿到冠軍，她要特別感謝全國民眾，還有台中市民給台中市府的鼓勵。不過，她常常告訴我們的公務同仁，人家給我們榮譽，是希望激勵我們做得更好，所以未來她與市府團隊會繼續努力，為台中爭取建設與福利。

盧秀燕說，她要特別感謝全體台中市民及全國民眾的鼓勵，並要謝謝所有民意代表，尤其是台中市議會經常給我們很多建言及協助，最後，她要謝謝所有公教警消，將近5萬的公務人員，在每個工作崗位上兢兢業業服務市民，建設台中，特別謝謝他們非常的辛苦。