斥資上億興建8年才完工 全新日月潭紅茶館明將正式入厝

魚池為台灣紅茶發源地，遠近馳名的日月潭紅茶，走過3年疫情的低迷，魚池鄉農會近期結合紅茶、貓頭鷹、百年製茶廠等意象，興建完成日月紅茶館定12月2日下午吉時入厝啟用，同步改造全新的魚池候車亭，位在日月潭紅茶館前，竟意外成為打卡新熱點。

理事長劉啟行指出，為打造品牌形象，魚池鄉農會花了將近8年的時間，斥資1億4000多萬元，終於完成了「日月潭紅茶館」，不但做為推廣紅茶的重要基地，12月2日正式啟用後，將成為鄉內紅茶領頭羊，不僅行銷在地茶葉的製茶文化，也可藉由賣店販售在地農民的農特產。

劉啟行說，日月潭紅茶具有獨特的氣味，1960年代，茶園栽培面積廣達1700公頃；1980年代產業雖曾一度沒落，但近20年在鄉公所、鄉農會、茶改場與農民共同努力下已然恢復光環，每年的紅茶評鑑，不但提升茶農的種茶及製茶品質，近來盛名於國內外，年產值更上看10億。

總幹事王威文介紹，日月潭紅茶館未來定位為製茶觀光工廠，主體建物榮獲五星級的製茶廠，一樓設置禮品店與點茶吧，二樓經營茶餐廳，三樓則為日月漫潭紅茶DIY體驗教室，兼具農業推廣教育功能，從紅茶產業到創造品牌形象，欲將魚池鄉的紅茶推到世界舞台。