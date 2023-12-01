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斥資上億興建8年才完工 全新日月潭紅茶館明將正式入厝

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
魚池鄉農會興建完成日月紅茶館，同步改造全新的魚池候車亭，竟意外成為網紅打卡新熱點。記者黑中亮／攝影
魚池鄉農會興建完成日月紅茶館，同步改造全新的魚池候車亭，竟意外成為網紅打卡新熱點。記者黑中亮／攝影

魚池為台灣紅茶發源地，遠近馳名的日月潭紅茶，走過3年疫情的低迷，魚池鄉農會近期結合紅茶、貓頭鷹、百年製茶廠等意象，興建完成日月紅茶館定12月2日下午吉時入厝啟用，同步改造全新的魚池候車亭，位在日月潭紅茶館前，竟意外成為打卡新熱點。

理事長劉啟行指出，為打造品牌形象，魚池鄉農會花了將近8年的時間，斥資1億4000多萬元，終於完成了「日月潭紅茶館」，不但做為推廣紅茶的重要基地，12月2日正式啟用後，將成為鄉內紅茶領頭羊，不僅行銷在地茶葉的製茶文化，也可藉由賣店販售在地農民的農特產。

劉啟行說，日月潭紅茶具有獨特的氣味，1960年代，茶園栽培面積廣達1700公頃；1980年代產業雖曾一度沒落，但近20年在鄉公所、鄉農會、茶改場與農民共同努力下已然恢復光環，每年的紅茶評鑑，不但提升茶農的種茶及製茶品質，近來盛名於國內外，年產值更上看10億。

總幹事王威文介紹，日月潭紅茶館未來定位為製茶觀光工廠，主體建物榮獲五星級的製茶廠，一樓設置禮品店與點茶吧，二樓經營茶餐廳，三樓則為日月漫潭紅茶DIY體驗教室，兼具農業推廣教育功能，從紅茶產業到創造品牌形象，欲將魚池鄉的紅茶推到世界舞台。

魚池鄉農會表示，鄉內海拔約800公尺的多變地形，擁有豐富的地理環境，加上適宜的年均溫及穩定的濕度，讓魚池鄉成為紅茶生產紮根的溫床，生產著名的台茶18號紅玉、山茶、大葉種、台茶21號紅韻的紅茶品種，各有不同的風味。

魚池鄉農會興建完成日月紅茶館定12月2日下午吉時入厝啟用，做為推廣高品質紅茶的重要基地。記者黑中亮／攝影
魚池鄉農會興建完成日月紅茶館定12月2日下午吉時入厝啟用，做為推廣高品質紅茶的重要基地。記者黑中亮／攝影
魚池鄉農會興建完成日月紅茶館定12月2日下午吉時入厝啟用，理事長劉啟行表示，未來做為推廣高品質紅茶的重要基地。記者黑中亮／攝影
魚池鄉農會興建完成日月紅茶館定12月2日下午吉時入厝啟用，理事長劉啟行表示，未來做為推廣高品質紅茶的重要基地。記者黑中亮／攝影
魚池鄉農會興建完成日月紅茶館定12月2日下午吉時入厝啟用，理事長劉啟行表示，未來做為推廣高品質紅茶的重要基地。記者黑中亮／攝影
魚池鄉農會興建完成日月紅茶館定12月2日下午吉時入厝啟用，理事長劉啟行表示，未來做為推廣高品質紅茶的重要基地。記者黑中亮／攝影

日月潭 農會 農民 觀光工廠 茶葉

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