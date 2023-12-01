彰化花壇擬設土石堆置場 地方反彈

日興砂石公司將在彰化縣花壇鄉三家段開發20公頃的土石方資源堆置場，昨天舉辦說明會，彰化環保聯盟和多名議員率眾抗議，堅決反對在八卦山填埋土方廢棄物，造成汙染和交通環境惡化。顧問公司強調，回填的是營建土方，不會有廢棄物，土方也可再利用。縣府表示，僅受理設立土資場可行性會勘審查，已提送各單位審查意給業者，縣府會依法行政、秉公處理。

日興砂石昨天舉辦說明會，彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英、縣議員李成濟、楊子賢、莊陞漢也陪同民眾瞭解說明會內容，並拉白布條抗議設置堆置場。

施月英說，此次申請開發地於2021年即有「彰化漢特太陽能發電廠」申請開發，彰化縣政府以開發場址屬山坡地保育區林業用地、台灣重要野鳥棲地、石虎重要棲地等因素駁回申請。現在還要在原址設立全國最大的廢棄土方堆置場，將嚴重影響環境生態，希望縣府守護八卦山，否決本案開發。

施月英說，根據歷年空拍照顯示，這裡超過10%土地是易淹水低窪地，土壤屬於高透水性且鬆散的砂石地，掩埋場的廢水都容易入滲到地下水層，影響地下水安全疑慮。又有超過10%屬於山崩地滑區，距離彰化斷層僅2公里，是地質相當脆弱。

李成濟說，若未來載來有毒廢棄物，種植的米和菜怎麼吃？而且砂石車一輛接一輛，對環境傷害很大。

楊子賢說，設土石堆置場的地點，先前有業者要設光電板，但當時以生態高敏感地區，不得設置，現在又要設土石堆置場，但八卦山水文很脆弱，未來還要花更多預算防洪整治，這豈不本末倒置？

日興砂石顧問代表李坤隆表示，20公頃土方場都是合法申請，也會接受監督，進場的不會有營建廢棄物，甚至經過洗選後可回收再利用，砂石車也會進場管制，避免集中在同一時間進場，提升交通安全。