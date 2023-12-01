球場屋頂種電突塌陷 中市議員籲全面盤查學校公安

台中市烏日籃球場加蓋改建工程，進行屋頂太陽能板安裝工程，29日下午屋頂突塌陷折成兩半。國民黨議員質詢，指不少工程都是這家太陽能板包商施作，而學校屋頂有不少設置太陽能板，市府應全面檢視，保障公共安全。

台中受限地形限制以「屋頂型太陽光電」為建置目標，除公家建築多設置外，全市有272所學校設置太陽光電，八成以上的學校屋頂都有「種電」，每年可發電約10500萬度，年減5萬2千噸二氧化碳排放，相當種植430萬棵樹，學校每年可收10％回饋金，約4200萬元挹注校務發展。

國民黨議員吳瓊華、張瀞分、陳政顯、羅永珍、張廖乃綸、李文傑昨天質詢，公家單位、學校持續在屋頂種電，如果屋頂有問題，可能影響公安，要求市府全面盤查，確認在公共場所設置太陽能板，沒有安全疑慮。

運動局長李昱叡說，前天第一時間會同土木技師公會、建築師公會、結構技師公會與興建的金氏科訊釐清事故原因；除追究相關責任，更會持續要求施工安全。

「台中市烏日區活動中心籃球場設置太陽光電發電系統」在2座籃球場安裝太陽能板棚架，前天支架倒塌，受損面積約一座籃球場。

金氏科訊表示，工程在8月14日開工，目前施作模組支架安裝；事件發生後，已改善並負起所有責任，目前安排機具進場拆除，並配合技師公會採證。運動局表示，後續釐清廠商責任，要求全面改善施工安全。