聽新聞
test
0:00 / 0:00

球場屋頂種電突塌陷 中市議員籲全面盤查學校公安

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中市烏日籃球場改建工程昨發生坍塌，國民黨議員聯合質詢，要求市全面盤查學校等公共建物，全面檢視太陽能板設施安全。記者陳秋雲／攝影
台中市烏日籃球場改建工程昨發生坍塌，國民黨議員聯合質詢，要求市全面盤查學校等公共建物，全面檢視太陽能板設施安全。記者陳秋雲／攝影

台中市烏日籃球場加蓋改建工程，進行屋頂太陽能板安裝工程，29日下午屋頂突塌陷折成兩半。國民黨議員質詢，指不少工程都是這家太陽能板包商施作，而學校屋頂有不少設置太陽能板，市府應全面檢視，保障公共安全。

台中受限地形限制以「屋頂型太陽光電」為建置目標，除公家建築多設置外，全市有272所學校設置太陽光電，八成以上的學校屋頂都有「種電」，每年可發電約10500萬度，年減5萬2千噸二氧化碳排放，相當種植430萬棵樹，學校每年可收10％回饋金，約4200萬元挹注校務發展。

國民黨議員吳瓊華、張瀞分、陳政顯、羅永珍、張廖乃綸、李文傑昨天質詢，公家單位、學校持續在屋頂種電，如果屋頂有問題，可能影響公安，要求市府全面盤查，確認在公共場所設置太陽能板，沒有安全疑慮。

運動局長李昱叡說，前天第一時間會同土木技師公會、建築師公會、結構技師公會與興建的金氏科訊釐清事故原因；除追究相關責任，更會持續要求施工安全。

台中市烏日區活動中心籃球場設置太陽光電發電系統」在2座籃球場安裝太陽能板棚架，前天支架倒塌，受損面積約一座籃球場。

金氏科訊表示，工程在8月14日開工，目前施作模組支架安裝；事件發生後，已改善並負起所有責任，目前安排機具進場拆除，並配合技師公會採證。運動局表示，後續釐清廠商責任，要求全面改善施工安全。

建築師 台中市 國民黨 工安 種電

延伸閱讀

球場施工太陽能板屋頂折半坍塌 議員：全面盤查學校公安

烏日籃球場光電頂棚工程坍塌 台中運動局：究責嚴辦 

第六屆LLB挑戰者盃身障兒童公益棒球賽 12月10日洲際棒球場開打

驚！台中烏日光電籃球場倒塌 鋼架、太陽能板成廢鐵

相關新聞

縣長姑婆喜貼紅榜祝賀！12歲金馬影后林品彤驚人家世曝光

新科金馬影后林品彤年僅12歲，創下金馬獎最年輕影后記錄，她的家世也讓外界津津樂道，除了外公是名醫慈濟大學前校長王本榮，外...

台積中科廠擴廠 議員要盧秀燕保證不塞車

台中市議員林祈烽等人聯合質詢，指台積電在日本熊本縣建新廠，造成當地交通大堵塞，台積電中科廠10年前至今，造成中科周邊道路...

球場屋頂種電突塌陷 中市議員籲全面盤查學校公安

台中市烏日籃球場加蓋改建工程，進行屋頂太陽能板安裝工程，29日下午屋頂突塌陷折成兩半。國民黨議員質詢，指不少工程都是這家...

南投人口跌破48萬 增公托減輕育兒壓力

南投縣人口數跌破48萬，僅剩47萬7558人，今年至10月南投縣新生兒1786名，死亡人口卻有4298人，加速人口流失。...

彰化花壇擬設土石堆置場 地方反彈

日興砂石公司將在彰化縣花壇鄉三家段開發20公頃的土石方資源堆置場，昨天舉辦說明會，彰化環保聯盟和多名議員率眾抗議，堅決反...

高美濕地遊客掉9成 10問題待解

台中高美濕地標榜「一生必遊」景點，但從2018年每月20萬人次，到今年跌到每月僅2萬人次，議員列舉10大問題，並質疑市府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。