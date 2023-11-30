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台中誠品生活480將開放體驗 各百貨耶誕樹迎賓

中央社／ 台中30日電

位於台中七期的誠品生活480今天宣布，明天起5樓以下開放體驗，迎接耶誕節到來，1樓並打造3米高耶誕書，而多家百貨公司也打造特色耶誕樹，營造濃濃耶誕氛圍。

全店共8樓層的台中誠品生活480，12月1日起將先開放體驗5樓到地下1樓，今天更舉辦記者會開箱各樓層的設計風格及進駐品牌，全店8樓層7500坪匯聚逾百家品牌，以「城市美術館」概念營造文化生活美學，預計明年全館開放營運。

台中誠品生活480在1樓戶外廣場打造逾500坪綠帶映廊，而室內的挑高1樓白色空間則打造3米高的耶誕書，明天起到明年1月7日還推出「誠品禮物市集」，邀民眾在耶誕節期間一起來尋禮。

同樣位於七期百貨商圈的新光三越台中店及台中大遠百，也妝點繽紛耶誕樹營造耶誕氛圍，新光三越台中店除在1樓水舞廣場打造10米高鑲著靈動海豚、閃耀海星的霓虹星願耶誕樹外，12月24日平安夜當天還將邀請100名耶誕老公公報佳音，一起迎接耶誕節。

台中大遠百則打造「巨型耶誕老公公臉」、「10米絕美耶誕樹」及「小精靈耶誕屋」等造景，增添耶誕氣氛，今年更與彰化知名襪仔王觀光工廠聯手，祭出獨家聯名耶誕襪，只要在台中大遠百館內尋找小精靈足跡並完成指定任務，就能免費兌換「小精靈襪子」1雙，12月4日至18日還有多家品牌聯手舉辦出清特賣會。

位於東區的大魯閣新時代購物中心也打造12米高的「宇宙喵KURORO耶誕樹」，並圍繞著耶誕樹建造具科幻感的太空站，12月25日前拍攝耶誕樹並上傳照片到個人IG或FB等社群，還可獲得KURORO造型酷卡及抽人氣好禮。

誠品 耶誕節 品牌

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