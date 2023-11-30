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台中環中路二段開闢到東大路逾72億 議員建議省錢方法

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員黃馨慧建議市府拓寬環中路1036巷，整體開發可以用一般徵收，讓地主參與。記者陳秋雲/攝影
台中市議員黃馨慧建議市府拓寬環中路1036巷，整體開發可以用一般徵收，讓地主參與。記者陳秋雲/攝影

台中市西屯區環中路二段1036巷道路是進出中科重要計畫道路，市府會勘後決定開闢環中路到東大路，至少需72億元，議員建議市府採一般徵收可省錢，讓地主保留祖傳土地。

議員黃馨慧說，去年7月地方里長與鄉親反映環中路二段1036巷道路狹窄、尖峰時刻交通壅塞，她與建設局人員數度會勘，市府確定分階段開闢。

第一階段東起環中路、西至西林巷，全長約200公尺，總經費約3億4745萬，相關用地費及工程費編在2024年動工。

第二階段則由西林巷至東大路，路長約2975公尺，所需總經費約69億元，預算龐大。

政府因公共工程取得土地價格，按「土地徵收條例」應以市價與土地所有權人協議價購，但很多地主對於祖先流傳下來的土地有深厚情感，寧願「棄金配地」。

黃馨慧建議，市府拓寛1036巷道路，可考慮整體開發，用一般徵收讓地主參與土地分配，市府預算也可不用編列太多，原本農地強化土地使用區分，促進當地區域發展繁榮。

地政局長吳存金回應，中央規定農業區土地皆要以區段徵收辦理開發，會和都發局討論做整體考量、傾聽民意，慎選開發方式。

台中市 土地徵收

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