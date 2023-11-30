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不敢生致生不如死...南投人口跌破48萬 盼增公托減輕養育壓力

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣人口數跌破48萬，僅剩47萬7558人，今年至10月南投縣新生兒1786名，死亡人口卻有4298人，加速人口流失。情境示意圖。圖／ingimage
南投縣人口數跌破48萬，僅剩47萬7558人，今年至10月南投縣新生兒1786名，死亡人口卻有4298人，加速人口流失。情境示意圖。圖／ingimage

南投縣人口數跌破48萬，僅剩47萬7558人，今年至10月南投縣新生兒1786名，死亡人口卻有4298人，加速人口流失。為鼓勵生育，除了加碼生育津貼，年輕夫妻也相當關心托育及照顧，南投縣政府表示，已成立4公共托嬰中心、籌辦3家，目標是各鄉鎮至少一家公托中心，減輕養育幼兒壓力。

台中升格直轄市後，中部縣市整合發展，都會區產生磁吸效應，加速南投縣人口外流，加上出生率降低，2018年跌破50萬大關，今年人數更僅剩47萬7千多人。南投縣人口遷入遠低於遷出，減緩人口流失，只能鼓勵縣民生育。

南投市公所今年7月1日起，將生育津貼提從每胎1萬元，提升至每胎3萬元，加上縣政府補助，生一胎至少領4萬元，其他鄉鎮也有提升生育津貼作法。

南投市陳小姐說，現在雙薪家庭是主流，夫妻兼顧工作和生活負擔不小，同齡夫妻很多只生一個，或乾脆不生，以免影響生活和養育孩子的壓力，相較於生育津貼，她更關心有沒有便利的公共托育中心、保母及幼兒園等設施，生育後才能在家庭和工作間取得平衡。

縣議員林友友說，育嬰經濟和生活負擔沈重，很多年輕夫妻不敢生，現在生育獎勵金額已不夠，除了提高生育津貼外，更要多設公共托嬰中心，延長公托中心、幼兒園照顧時間、以及完善的保母支援系統。

南投縣政府表示，縣府已經積極增設公共托嬰中心，目前南投縣有4家公共托嬰中心，南投市2家及竹山鎮、集集鎮各1家；籌辦中的還有草屯、埔里、信義各一家，明年底營運，目標是每鄉鎮至少都有1家公托中心，並提供準公共化保母媒合平台提供居家托育，以及兒童照護、育兒輔導等家庭支援服務，減輕照顧壓力，鼓勵年輕夫妻生產。

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