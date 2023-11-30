疫情時和醫護守第一線 台中榮總志工隊獲全國績優志工團隊第一名

從扶病人下車，到走入偏鄉，以及新冠疫情時站上第一線，台中榮民總醫院志願服務工作隊因為服務做的好、支援醫護防疫績效卓著，今從兩萬多個志工團體中脫穎而出，獲衛福部選為今年全國績優志工團隊第一名。

台中榮總社工室主任莊李和今帶隊領獎時，感謝志工夥伴長期熱心服務、無私奉獻精神，並希望藉此鼓勵更多民眾投身志工行列，讓台灣人力資源發揮更大效益，展現台灣最美的風景。

莊李和說，志工隊1982年成立，過去40年志工們守著醫院第一線，提供走動指引服務，輕聲關懷病人服務需求，給予就醫民眾最直接而友善的協助。因為努力獲得成果，獲台中市政府推薦參選今年全國績優志工團隊。

評審們認為，台中榮總志工隊在管理上有完整的服務計畫與考核制度，服務專業訓練與人力資源的培育上符合規範，並獲得SNQ國家品質標章品質管理系統的認證，因而給予全國性肯定。

他說，志工是關愛社會、擁抱人群的守護天使，是社會寶貴的資產，也是社會服務的最佳代言人，更是社會穩定與和諧的重要力量。

志工隊長張寶方說，志工隊志工有410人，特色是認同感和服務穩定度高。大家在院內服務上，從病人下車即有志工接待，另還有走動服務、協助生理量測，以及協助病人完成門診。也在急診、病房以及安寧病房關懷陪伴病人。另還有長照服務、器捐協助、推廣衛生保健政策等，亦隨醫療團隊走入社區與偏鄉。