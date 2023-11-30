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疫情時和醫護守第一線 台中榮總志工隊獲全國績優志工團隊第一名

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中榮民總醫院志願服務工作隊今獲衛福部選為今年全國績優志工團隊第一名。圖／台中總榮提供
台中榮民總醫院志願服務工作隊今獲衛福部選為今年全國績優志工團隊第一名。圖／台中總榮提供

從扶病人下車，到走入偏鄉，以及新冠疫情時站上第一線，台中榮民總醫院志願服務工作隊因為服務做的好、支援醫護防疫績效卓著，今從兩萬多個志工團體中脫穎而出，獲衛福部選為今年全國績優志工團隊第一名。

台中榮總社工室主任莊李和今帶隊領獎時，感謝志工夥伴長期熱心服務、無私奉獻精神，並希望藉此鼓勵更多民眾投身志工行列，讓台灣人力資源發揮更大效益，展現台灣最美的風景。

莊李和說，志工隊1982年成立，過去40年志工們守著醫院第一線，提供走動指引服務，輕聲關懷病人服務需求，給予就醫民眾最直接而友善的協助。因為努力獲得成果，獲台中市政府推薦參選今年全國績優志工團隊。

評審們認為，台中榮總志工隊在管理上有完整的服務計畫與考核制度，服務專業訓練與人力資源的培育上符合規範，並獲得SNQ國家品質標章品質管理系統的認證，因而給予全國性肯定。

他說，志工是關愛社會、擁抱人群的守護天使，是社會寶貴的資產，也是社會服務的最佳代言人，更是社會穩定與和諧的重要力量。

志工隊長張寶方說，志工隊志工有410人，特色是認同感和服務穩定度高。大家在院內服務上，從病人下車即有志工接待，另還有走動服務、協助生理量測，以及協助病人完成門診。也在急診、病房以及安寧病房關懷陪伴病人。另還有長照服務、器捐協助、推廣衛生保健政策等，亦隨醫療團隊走入社區與偏鄉。

尤其是在新冠肺炎期間，志工隊協助疫苗接種、簡易防疫面罩製作、社區快篩陽引導支援、慢性處方箋得來速服務等，都與醫護們一同在前線，為民眾健康把關，無私奉獻精神獲得民眾肯定與好評。

台中榮民總醫院志願服務工作隊在新冠疫情期間站上第一線。圖／台中總榮提供
台中榮民總醫院志願服務工作隊在新冠疫情期間站上第一線。圖／台中總榮提供
台中榮民總醫院志願服務工作隊今獲衛福部選為今年全國績優志工團隊第一名，社工室主任莊李和（前中）代帶領獎。圖／台中總榮提供
台中榮民總醫院志願服務工作隊今獲衛福部選為今年全國績優志工團隊第一名，社工室主任莊李和（前中）代帶領獎。圖／台中總榮提供

台中榮總 偏鄉

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