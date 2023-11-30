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彰化糯米之鄉明年預算被刪 鄉長、主席各執一詞互不相讓

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔鹽鄉公所被評定為危樓，鄉代會刪除重建規畫費用，在地方臉書社群惹議。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔鹽鄉公所被評定為危樓，鄉代會刪除重建規畫費用，在地方臉書社群惹議。記者簡慧珍／攝影

彰化縣埔鹽鄉民代表會參考鄰近鄉鎮市代表會，議事運作業務費從25萬元提高到80萬元，審查鄉公所明年度總預算時，刪除鄉公所改建規劃費等預算892萬元，鄉長和鄉代會主席為此從議事廳到臉書互摃，3天未見緩和跡象。

員林市民代表會2021年把100萬元議事運作業務費提高到180萬元，引發軒然大波，時值新冠疫情嚴峻期間，很多市民批評市代會振興經濟先從「自肥」開始，提案被審計室退回後，維持100萬元迄今不變。埔鹽鄉代會這次提高議事運作業務費，也招致「自肥」的批評。

埔鹽鄉是糯米之鄉，鄉長許文萍在臉書PO文指出，埔鹽鄉是中央認定的貧瘠鄉鎮，好不容易有補助經費，今年鄉代會卻刪除鄉公所要新建辦公廳舍的736萬元規畫費、埔南及崑崙公園維護工程費70萬元，道路標誌工程80萬元對半砍成40萬元，義消與義警民防勤務費各15萬元也都刪成兩萬元，老人文康中心維修費70萬減20萬元剩下50萬元。

鄉代會主席施春貴也PO文為鄉代會和自己辯護。今天他表示，依據內政部函文規定標準且參酌縣內各鄉鎮市民代表會，鄰近鄉鎮都編80萬元，員林市人口11萬多人，市代會編列100萬元，埔鹽鄉代會以前編25萬元議事運作業務費根本追不上飛騰物價，去年連敬老禮品都沒錢買。

施春貴又說，辦公廳舍重建中的埔鹽消防分隊，及道路標誌、社區發展建築、設備，鄉代會都建議保留科目，鄉公所不必急著今年就編列預算，明年視實際需求追加即可，埔南崑崙公園還在工程保固期間，不必編列維護費用以免涉嫌圖利廠商。許文萍反駁說，公園分三期建設，有的已過保固期，需編預算。施春貴強調，代表會是合議制，非他一人決定審查結果。

鄉長PO文後，大批網友留言加油；鄉代會主席施春貴在個人臉書澄清被網友灌爆「原來刪減義消裝備預算是公道／原來增加主席聯誼經費是公道（吃喝玩樂）／原來放話逼退1萬5千多數鄉民支持的鄉長是公道」、還有網友吐槽「鄉公所興建半世紀，已被鑑定為危樓，編列736萬元規劃重建，全數被鄉代會刪除，萬一發生意外導致鄉公所員工和洽公民眾受傷，不知誰願意承擔責任？」

鄉長

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