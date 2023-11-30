影／彰化花壇擬設20公頃土石堆置場 地方反彈抗議

日興砂石公司將在彰化縣花壇鄉三家段開發20公頃的土石方資源堆置場，今天舉辦說明會，但彰化縣環保聯盟和多位議員率領民眾前往抗議，堅決反對在八卦山脈填埋土方廢棄物，因為可能造成汙染和當地交通環境惡化，顧問公司表示，回填的將是營建土方，不會有廢棄物，不會有毒，而且可以讓土方再利用。

日興砂石公司今天在花壇鄉老人文康中心舉辦說明會，彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英、縣議員李成濟、楊子賢、莊陞漢等人也陪同民眾前往聽取說明會，並拉白布條抗議。

施月英表示，此次申請開發地於2021年即有「彰化漢特太陽能發電廠」申請開發案，但彰化縣政府以開發場址屬山坡地保育區林業用地、台灣重要野鳥棲地、石虎重要棲地等因素駁回申請。現在又要在原址設立全國最大的廢棄土方堆置場，必須砍伐大量樹木，將嚴重影響環境生態，希望縣府也要一起守護八卦聖山，否決本案開發。

施月英說，若根據歷年GOOLE EARTH空拍照顯示，這裡有超過10%土地是易水淹的低窪地，土壤都屬於高透水性同時地質鬆散的砂石地，爾後掩埋場的廢水都容易入滲到地下水層，影響地下水安全疑慮。又有超過10%屬於山崩地滑區，且距離彰化斷層約2公里，是地質相當敏脆弱的環境。

李成濟說，如果未來載來有毒廢棄物，在地種的米和菜怎麼吃? 而且會有全省各地來的砂石車，對在地環境傷害很大。

楊子賢說，此次要設土石堆置場的地點先前有業者要設光電板基地，但當時以生態高敏感地區、地質也有問題，所以不得設置，現在又要設土石堆置場，但整個八卦山水文是很脆弱，以後不是要再花費更大經費來做防洪整治，不是要花更多錢，不是本末倒置？

日興砂石公司顧問代表李坤隆表示，將開發的20公頃土方場都是合法申請，且未來也會接受監督，進場的將是營建土方，不會有營建廢棄物，甚至經過洗選後可資源回收再利用，不會有有毒廢棄物進場，至於砂石車也可做進場管制，避免集中在同一時間進場，提升交通安全。