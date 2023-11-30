快訊

整理包／「遠亞併」12月15日上路 合併後用戶權益、換SIM卡、帳單繳費問題一次看

長榮航空傳發5、6個月年終 工會怒批「敷衍」：至少應發10至16個月、年度調薪5千

聽新聞
test
0:00 / 0:00

梧棲安良港大排整治持續 蔡其昌再爭取8142萬元工程經費

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市梧棲安良港大排整治持續進行，立法院副院長蔡其昌再爭取工程經費，他和相關單位今天現場會勘。圖／蔡其昌辦公室提供
台中市梧棲安良港大排整治持續進行，立法院副院長蔡其昌再爭取工程經費，他和相關單位今天現場會勘。圖／蔡其昌辦公室提供

台中市梧棲區安良港大排是地方重要區域排水溝，沿線護岸也已老舊破損影響防洪安全，立法院副院長蔡其昌今天和相關單位會勘，他再爭取梧棲區安良港排水應急工程整治總經費8142萬元，由中央補助7成經費，預計明年底完工。

蔡其昌表示，他從2019年起陸續爭取中央補助安良港整治經費，今天再度邀集經濟部水利署署長賴建信、台中市議員王立任、楊典忠、台中市政府水利局主任秘書林志鴻和當地里長到場會勘。

蔡其昌指出，他這幾年努力從中央爭取預算整治安良港大排，感謝經濟部水利署積極配合，將整治分為5個項目，從水安全到水環境，也就是從治水的工作、維持防洪安全、不再淹水外，同時也爭取周邊環境整治，增設河岸旁人行步道、種植植栽，讓海線民眾能夠有更多休憩空間、平時利用河堤步道散步，達到運動的效果。

蔡其昌表示，安良港大排整治至今已爭取總共3億多的預算，前期工程已經完成，預計到明年年底就能完成此次爭取的部分，未來可以讓安良港大排提升防洪安全、減低淹水的風險，更重要的是從此大家多一條休閒散步運動的空間及步道，對鄉親生活品質的提昇都會有很大的助益。

水利署長賴建信指出，水利署持續做全台灣排水整治計畫，非常感謝副院長在立院支持相關預算，也為地方鄉親爭取預算補助，此次梧棲區安良港排水應急工程總計8,42萬元，預計明年底完工，明年度也將持續進行排水整治工程，確保鄰近居民安全，也提供給社區休憩空間。

梧棲區永安里長王連松說，感謝副院長長期為地方鄉親爭取，安良港大排整治已經進行多年，陸續整治渠段，帶給里民有更多的休憩空間，也讓大家不用逢雨就擔憂淹水。

台中市梧棲安良港大排整治持續進行，立法院副院長蔡其昌再爭取工程經費，他和相關單位今天現場會勘。圖／蔡其昌辦公室提供
台中市梧棲安良港大排整治持續進行，立法院副院長蔡其昌再爭取工程經費，他和相關單位今天現場會勘。圖／蔡其昌辦公室提供

港大 蔡其昌 梧棲

延伸閱讀

台中一選區成「藍白合」示範！蔡其昌54.5%當選率領先 蔡壁如獲盧秀燕支持緊咬在後

影／盧秀燕這句話讓綠營騷動 半小時後蔡其昌現身這樣說

球迷開心！台中洲際職棒球場 斥資1.1億元改善空調、廁所

台中洲際棒球場改善計畫 蔡其昌：中央補助一半

相關新聞

「台中立委都在睡覺」燒進議會 白、綠兩黨主委就爭議互嗆

台中市長盧秀燕日前為立委參選人黃健豪輔選，一席「中央沒補助、台中立委都在睡覺」的話引爆綠營不滿。民眾黨台中市黨部主委、市...

豐原人注意！豐勢路石岡到豐原段 明晚起夜間施工3日

台中市銜接豐原區至東勢區的豐勢路，是用路人上、下班熱點，台中工務段針對石岡區豐勢路與明德路口，至豐原區豐勢路二段近豐勢路...

霧農接到蕭美琴感謝函！3金牌酒品在國際亮相 幕後推薦者是她

台中市霧峰區農會今天收到來自我國駐美代表處的感謝信，感謝區農會提供酒品參與雙橡園國慶酒會「展現台灣本土品牌軟實力，廣受賓...

梧棲安良港大排整治持續 蔡其昌再爭取8142萬元工程經費

台中市梧棲區安良港大排是地方重要區域排水溝，沿線護岸也已老舊破損影響防洪安全，立法院副院長蔡其昌今天和相關單位會勘，他再...

球場施工太陽能板屋頂折半坍塌 議員：全面盤查學校公安

台中市烏日籃球場加蓋改建工程，29日下午屋頂突塌陷，折成兩半，現場進行風雨球場及太陽能板安裝工程，無人受傷。國民黨議員聯...

南台中家扶歲末送暖募集「愛的禮物」 至今仍缺330份

物價上漲募款不易，南台中家扶中心今年9月啟動歲末送暖專案，目標募集1250份愛的禮物，為1250戶家庭提供暖被及500元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。