梧棲安良港大排整治持續 蔡其昌再爭取8142萬元工程經費

台中市梧棲區安良港大排是地方重要區域排水溝，沿線護岸也已老舊破損影響防洪安全，立法院副院長蔡其昌今天和相關單位會勘，他再爭取梧棲區安良港排水應急工程整治總經費8142萬元，由中央補助7成經費，預計明年底完工。

蔡其昌表示，他從2019年起陸續爭取中央補助安良港整治經費，今天再度邀集經濟部水利署署長賴建信、台中市議員王立任、楊典忠、台中市政府水利局主任秘書林志鴻和當地里長到場會勘。

蔡其昌指出，他這幾年努力從中央爭取預算整治安良港大排，感謝經濟部水利署積極配合，將整治分為5個項目，從水安全到水環境，也就是從治水的工作、維持防洪安全、不再淹水外，同時也爭取周邊環境整治，增設河岸旁人行步道、種植植栽，讓海線民眾能夠有更多休憩空間、平時利用河堤步道散步，達到運動的效果。

蔡其昌表示，安良港大排整治至今已爭取總共3億多的預算，前期工程已經完成，預計到明年年底就能完成此次爭取的部分，未來可以讓安良港大排提升防洪安全、減低淹水的風險，更重要的是從此大家多一條休閒散步運動的空間及步道，對鄉親生活品質的提昇都會有很大的助益。

水利署長賴建信指出，水利署持續做全台灣排水整治計畫，非常感謝副院長在立院支持相關預算，也為地方鄉親爭取預算補助，此次梧棲區安良港排水應急工程總計8,42萬元，預計明年底完工，明年度也將持續進行排水整治工程，確保鄰近居民安全，也提供給社區休憩空間。