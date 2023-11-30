聽新聞
test
0:00 / 0:00
球場施工太陽能板屋頂折半坍塌 議員：全面盤查學校公安
台中市烏日籃球場加蓋改建工程，29日下午屋頂突塌陷，折成兩半，現場進行風雨球場及太陽能板安裝工程，無人受傷。國民黨議員聯合質詢，指不少工程是這名太陽能板包商施作，另各校屋頂有不少設置太陽能板，應全面檢視盤查，保障公共安全。
台中受限地形限制，主要以「屋頂型太陽光電」為建置目標，除公家建築多設置外，全市校園有272校設置太陽光電，八成以上的學校屋頂都有「種電」，每年可發電約10500萬度，年減5萬2000噸二氧化碳排放量，相當種植430萬棵樹，學校每年可收10％回饋金，約4200萬元挹注校務發展。
國民黨議員吳瓊華、張瀞分、陳政顯、羅永珍、張廖乃綸、李文傑今聯合質詢，公家單位、學校持續在屋頂種電，如果屋頂有問題，可能影響的公安不能等閒視之，議們強烈要求市府全面盤查，確認在公共場所屋頂設置太陽能板，沒有安全疑慮。
運動局長李昱叡指出，第一時間派員會同土木技師公會、建築師公會、結構技師公會與全額出資興建的金氏科訊釐清事故發生原因；除現場進行封鎖、追究相關責任外，持續要求施工安全。
「台中市烏日區活動中心籃球場設置太陽光電發電系統」由金氏科訊全額出資辦理，在既有2座籃球場興建太陽能板棚架，廠商施作模組時發生支架倒塌，約一座全場籃球場。
光電廠商金氏科訊表示，此案今年8月14日開工，目前施作模組支架安裝；事件發生後，積極改善並會負起所有責任，目前已經安排機具進場拆除，配合技師公會採證。運動局表示，後續釐清廠商責任，要求全面檢討施工改善。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言