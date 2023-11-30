球場施工太陽能板屋頂折半坍塌 議員：全面盤查學校公安

台中市烏日籃球場加蓋改建工程，29日下午屋頂突塌陷，折成兩半，現場進行風雨球場及太陽能板安裝工程，無人受傷。國民黨議員聯合質詢，指不少工程是這名太陽能板包商施作，另各校屋頂有不少設置太陽能板，應全面檢視盤查，保障公共安全。

台中受限地形限制，主要以「屋頂型太陽光電」為建置目標，除公家建築多設置外，全市校園有272校設置太陽光電，八成以上的學校屋頂都有「種電」，每年可發電約10500萬度，年減5萬2000噸二氧化碳排放量，相當種植430萬棵樹，學校每年可收10％回饋金，約4200萬元挹注校務發展。

國民黨議員吳瓊華、張瀞分、陳政顯、羅永珍、張廖乃綸、李文傑今聯合質詢，公家單位、學校持續在屋頂種電，如果屋頂有問題，可能影響的公安不能等閒視之，議們強烈要求市府全面盤查，確認在公共場所屋頂設置太陽能板，沒有安全疑慮。

運動局長李昱叡指出，第一時間派員會同土木技師公會、建築師公會、結構技師公會與全額出資興建的金氏科訊釐清事故發生原因；除現場進行封鎖、追究相關責任外，持續要求施工安全。

「台中市烏日區活動中心籃球場設置太陽光電發電系統」由金氏科訊全額出資辦理，在既有2座籃球場興建太陽能板棚架，廠商施作模組時發生支架倒塌，約一座全場籃球場。