南台中家扶歲末送暖募集「愛的禮物」 至今仍缺330份

物價上漲募款不易，南台中家扶中心今年9月啟動歲末送暖專案，目標募集1250份愛的禮物，為1250戶家庭提供暖被及500元禮券，至今仍缺330份，每份1500元，約50萬元，需要更多人挹注資源。

南台中家扶中心截至今年10月服務1034戶1727童，較往年同期增加，另外還有約200戶的兒保與寄養家庭。接受經濟扶助的家庭裡，高達7.5成是單親型態，超7成家庭月收入未達3萬元，有8成租屋，平均5戶家庭中就有1戶為身心障礙或是遭受重大疾患議題，生活處境辛苦。

社工訪視後發現，多數家庭有棉被需求，考量衛生需要定期晾曬與汰換，今年歲末送暖愛的禮物活動，由南台中家扶中心統一採購全新暖被與禮券，汰換老舊棉被，禮券則讓扶助家庭自行運用，添購所需物資，幫助提升家庭的生活品質。

南台中家扶中心表示，歲末送暖愛的禮物，內含棉被1條與禮券500元，共需要1250份，目前尚有缺口330份， 呼籲更多人響應挹注資源。日前棉被首批到貨1000條，社工陸續發送給需要的家庭使用。

南台中家扶中心每年都會舉辦歲末送暖愛心市集，受到廣大社區民眾歡迎，今年歲末愛心市集12月9日將在西屯區大仁國小與中山國中舉行，現場104個攤位，多樣生活百貨，歡迎民眾來撿便宜，尋寶做公益。

南台中家扶中心扶幼主委梁俊仁說，助貧不是一個人做很多，而是每個人都做一點點，無論是捐款或是捐物、甚至空出時間來市集設攤，都是很棒的公益行動串聯，大家一起做好事，可以讓社會更美好。