中高齡失業者接受職訓 轉進太陽能產業成綠電人才

勞動部勞動力發展署中彰投分署開辦太陽能光電應用系統技術班，1名53歲中高齡失業者受訓結束後，獲太陽能系統工程公司錄取為監工主任，成功化職涯危機為轉機。

勞動力發展署中彰投分署今天指出，勞動部推動「中高齡者及高齡者就業促進計畫」，提供多項措施協助中高齡及高齡失業者提升就業技能或學習第二專長重返職場，開拓職場新舞台。根據111年結訓學員的年齡層顯示，參訓者約有1/4為中高齡者及高齡者，訓後就業率近9成。

中彰投分署以53歲的受訓學員阿華為例，擁有機電相關技術的阿華面臨中年失業，但他觀察到太陽能產業是未來發展趨勢，決定參加中彰投分署開辦的太陽能光電應用系統技術班，精進太陽能光電系統設計實務及監控系統安裝等技術，並成功考取乙級證照。

結訓後阿華靠著職訓所學新技能及原有的機電專長成功返回職場，轉進成為太陽能光電案場監工主任，他鼓勵中高齡族群，不要自我設限，更不要輕忽自身的就業能力，只要勇敢跨出第一步，勇於學習，就有機會重新在職場上嶄露頭角，創新蛻變。

中彰投分署指出，若中高齡失業者想要跨域學習新技能或是精進個人職涯競爭力，參加職前訓練課程就是最佳的選擇，不僅訓練費用全額由政府補助，訓練期間還可申領職訓生活津貼，訓後由專人輔導就業，引領中高齡再創新職涯。