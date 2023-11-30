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陶藝家羅濟明 國際金壺獎作品「黑石器」葫蘆墩開展

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
陶藝家羅濟明投入陶藝創作25年，即日起至12月17日，在台中市葫蘆墩文化中心展出「物種起源-羅濟明陶藝創作展」。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供
陶藝家羅濟明投入陶藝創作25年，即日起至12月17日，在台中市葫蘆墩文化中心展出「物種起源-羅濟明陶藝創作展」。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供

以「黑石器」奪下國際金壺獎的陶藝家羅濟明，即日起至12月17日，在台中市葫蘆墩文化中心展出「物種起源-羅濟明陶藝創作展」，羅投入陶藝創作25年，創作融入文化底蘊與創新思維，擅長運用釉料紋樣精湛描繪動植物的細緻肌理與生命故事，觸發觀者對環境的省思。

葫蘆墩文化中心表示，本屆第256棒陶藝家羅濟明，師承趙勝傑及李幸龍奠定陶藝美學基礎，專職陶藝創作與教學。

羅濟明作品巧妙融合寫實與抽象，呈現富有詩意的陶藝世界。「觀自在」善用綴飾層疊雕刻技法呈現獨特的圖騰符碼；「花樣方程式」運用光影、虛實、明暗對比體現多面向結構；「童趣」以幾何圖形及點線面形構孩童吹氣球的妙趣純真意象。

羅濟明表示，物種隨環境變動而改變，如同陶器經歷文化及思想演變成為生活及美學器物，以此為概念轉化為陶藝傳承的深層底蘊及創作動能。

他的陶壼創作榮獲多項大獎，以透視重疊技法凸顯立體感，外型有如歷經大自然風化的歲月痕跡，呈現豐富的生命內涵，壼器與內蓋完美展現的精工技藝，美不勝收。

國際金壺獎作品「黑石器」，陶壺各個部位可拆組成件，兼具茶壺功能及藝術美感，羅濟明說，最難處理的是內蓋，要在弧度當中維持密合度，需相當經驗多次燒製，才能成功。

陶壼作品「動靜」以白瓷潑青展現藍白相映的流動美學，「方格子」、「風華」及「綻放」，透過立體雕刻對應物理性空間，展現視覺深度的空間感。

「熱浪」將多色化妝土堆疊研磨成浪花形貌，描述全球多地受極端高溫衝擊，藉以提醒觀者維護環境的重要性。「物種起源-羅濟明陶藝創作展」更多活動資訊可查詢葫蘆墩文化中心官網查詢，網址：https://www.huludun.taichung.gov.tw/。

陶藝家羅濟明投入陶藝創作25年，以「黑石器」奪下國際金壺獎。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供
陶藝家羅濟明投入陶藝創作25年，以「黑石器」奪下國際金壺獎。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供

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