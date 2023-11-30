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彰縣府送鄰長腳踏車代步

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化縣政府為感謝鄰長長期為民服務，以每輛3千元採購腳踏車提供代步，共9215名鄰長受惠。記者林敬家／攝影
彰化縣政府為感謝鄰長長期為民服務，以每輛3千元採購腳踏車提供代步，共9215名鄰長受惠。記者林敬家／攝影

彰化縣府感謝鄰長長期為民服務，編列鄰長為民作業服務費，以每輛3千元採購腳踏車提供代步，共9215名鄰長受惠，不過有鄰長表示，服務範圍屬山坡地，且年事已高，騎機車較方便；縣府民政處說，腳踏車是感謝鄰長辛苦，方便他們代步，且這是一次性贈與並非常態，大多數鄰長都可接受。

彰化縣長王惠美說，疫情期間看到鄰長挨家挨戶發送物資與文宣，一起走過疫情艱辛挑戰，縣府研議編列鄰長為民作業服務費，考量聯合國永續發展精神，採購腳踏車提供鄰長代步減輕負擔。王惠美強調，禮輕情意重，鄰長服務很辛苦，贈送腳踏車也是感謝鄰長的辛勞。

芬園鄉有村長指出，芬園鄉一半以上為山坡地，且大多數長年紀較大，很擔心安全及損壞、遺失如何處理，覺得頭痛。芳苑鄉鄰長說，村內範圍很大，發送物資都是騎機車代步，腳踏車可能最後變成家人騎。

民政處表示，腳踏車往後由各公所管理，若後續遺失或維修公所可統一處理方式，但腳踏車若被騎去作為私人活動可能不太恰當。

彰化縣有591村里、9215名鄰長，擔任鄰長無給職，各鄉鎮市公所大都提供鄰長報紙、每年一次自強活動的福利，也有的會贈送生日蛋糕，或提供意外險等；芳苑漢寶村長鄭鵬豐說，鄰長大都是過去服務持續至今，不太會更換，當鄰長有榮譽感，他製作統一服裝，若村內有重要活動，他也會邀請鄰長一起參加，提高凝聚力。

腳踏車 疫情 王惠美

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