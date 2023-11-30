中市社宅租期 議員請命延到12年

台中市社會住宅出租辦法經濟弱勢最多可住6年，與中央及其他五都社宅可住12年不同，市議員擔心安置弱勢老人的仁愛之家床位不足，如轉介至社宅最多只住6年，要求市府都發局應修法，跟進中央與其他五都。台中市都發局長李正偉說，針對經濟弱勢者延長社宅租期，正研擬配套措施中。

台中市議員楊大鋐說，其他縣市均依照中央法令修正社宅租期，為何台中市不修？台中社宅數比其他縣市還多，應該照顧經濟弱勢者。

市長盧秀燕說，台中市還沒有中央興建的社宅，民眾不論入住中央或地方的社宅都非長期安置，租賃有一定的期限較公平，如果周轉率低，其他想住社宅的經濟弱勢者機會也會降低。考量經濟弱勢者眾多，個案情況也不盡相同，市府會再研議。

楊大鋐指出，經濟弱勢者包括獨居老人，台中市有設仁愛之家，第二期大樓預計今年底完工，但床位還是粥少僧多，最好可入住社會住宅。但他發現，台中市社宅出租最多只能住6年，與內政部規定可住12年，出現「一市兩制」的問題，弱勢者更希望可延長租期，才能安定度日。

楊大鋐說，願意租老人的房東屈指可數，常因擔心年老大乏人照料等問題而拒絕租賃；凸顯我國租屋法令上，造成孤老、無自有住宅長者悲歌。

住宅處說明，依現行台中市社會住宅出租辦法規定，社會住宅租期為3年，租期屆滿時仍符合承租資格者，得申請續約1次，合計租期為6年。

有關台中社宅弱勢族群租期延長業務，住宅處已研擬方案，包含經濟和社會弱勢者，租期如何延長到12年，台中市社會住宅出租辦法修法程序中。