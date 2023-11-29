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烏日籃球場光電頂棚工程坍塌 台中運動局：究責嚴辦 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
為維護公共安全，運動局長李昱叡於現場要求廠商立即封鎖現場，即刻籌備進場拆除。圖／台中市運動局提供
為維護公共安全，運動局長李昱叡於現場要求廠商立即封鎖現場，即刻籌備進場拆除。圖／台中市運動局提供

台中烏日籃球場今天發生光電頂棚工程坍塌事件，所幸現場無人傷亡，台中市運動局長李昱叡第一時間指示所屬會同土木技師公會、建築師公會、結構技師公會與光電廠商金氏科訊釐清現場事故發生原因，並強調公安、工安、職安為第一優先。

李昱叡指出，除現場進行封鎖、追究相關責任外，後續持續要求施工安全。事件發生後首先立即要求廠商現場進行封鎖及安全圍阻措施；第二，清查現場存證並嚴辦及追究相關責任；第三，落實拆除工作，要求後續施工安全，安全至上。

台中市運動局表示，烏日活動中心籃球場設置太陽光電發電系統是「金氏科訊全額出資民間辦理」，於既有2座籃球場進行太陽光電棚架工程興建，今天發生支架倒塌事件，範圍約一座全場籃球場，現場無施工、無人受傷。施工範圍已全面設立封鎖線，運動局以審慎積極的態度要求廠商辦理。

光電廠商金氏科訊表示，此案於今年8月14日開工，目前施作模組支架安裝；今天事件發生後，積極進行改善，並會負起所有責任，目前已經安排機具進場地預備拆除作業，也配合技師公會進行採證，將於30日起著手全面清除，並確保施工安全。運動局表示，後續將針對此次工安事件釐清廠商責任，要求全面檢討施工改善。

工安 運動 台中市

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