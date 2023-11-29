中市水利局加速汙水管建置 近四年接管戶數增1.5倍
中市水利局推動污水下水道用戶接管，2019年至2022年內，用戶接管戶數達9.2萬戶，相較2015至2018年接管戶數6.3萬戶，大幅成長約1.5倍。
水利局表示，污水下水道建設不易，台中市人口稠密，且地質多屬卵礫石層，堅硬難鑿，推動困難，自2019年起，為平衡城鄉發展，除原市區進行用戶接管外，已陸續推動原縣區的豐原、太平、大里、和平谷關及台中港特定區污水接管工程。
另外，烏日系統也已通過環評及變更都市計畫，並提報中央爭取補助中；潭子系統亦已將推動計畫送中央審查中；大雅、神岡系統水資源回收中心用地目前則規劃納入大雅都市計畫，積極努力推動中。
有關山區污水下水道建設，台中市長盧秀燕說，大甲溪是台中母親之河，保持水源潔淨是市府重要工作，大甲溪沿岸水質水源保護區規劃有4處污水處理系統，其中梨山、環山及石岡壩3處系統都已完成。
「山區汙水最後一塊拼圖」谷關水資源回收中心也於今年動工。水利局強調，不論原市區、山線、海線及屯區，污水下水道用戶接管工程持續進行，讓未來的生活環境更美好。
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