謝典林喊話郭粉不要散 循「棄三保二」策略走

「挺郭派」彰化縣議會議長謝典林在藍白合破局後強調不會回到國民黨，今晚他也在臉書發文向「百萬郭粉們」喊話，要大家不要散，團結力量大，要把「主流民意大聯盟」改組為「下架民進黨，非綠大聯盟」；他受訪也提出「棄三保二」論點，並說誰是第二誰是第三現在還不知道。

謝典林晚間在臉書貼文指出，「藍白合」破局後，很多人私底下問他，要不要重回國民黨？他認為，現在最重要的事情，不是個人的進退問題，而是要怎麼做，才能對台灣比較好。

謝典林說，郭董被迫退選，大家都很難過。郭董有心為台灣奉獻，卻遭到如此的對待，除了為郭董打抱不平外，還能為郭董做什麼？他向「百萬郭粉們」喊話，大家不要散！團結力量大！要把「主流民意大聯盟」改組為「下架民進黨，非綠大聯盟」。他願意帶頭，扛著郭董的旗幟繼續打拚。

謝典林受訪說，從年初運作到現在，非綠大聯盟市、下架民進黨是民眾最大期待，藍綠兩人合作不成，最後誰能出線他也不知道，但民眾若是維持政黨輪替的目標就應「棄三保二」，至於最後關頭誰是二、誰是三現在還看不出來，沒有一定是誰，他現在還不知道要支持誰，但會循「棄三保二」的選舉策略走。