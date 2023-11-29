台中南屯傍晚下班潮遇大停電 向上路6路口紅綠燈停擺

台中市南屯區今傍晚不明原因大停電，造成向上路四、五段多處紅綠燈故障，且因正值下班時段車潮眾多，警方出動交通快打、緊急派16名警力赴6個路口指揮交通，經台電人員搶修後已於6點5分恢復，但故障停電原因仍不明，警方持續疏導人車至恢復順暢才離開。

台中第4分局今下午5點獲報，南屯區向上路四段至五段，保安街至五權西路三段，沿途有6個路口交通號誌因停電故障，由於正值下班車潮眾多，警方隨即啟動交通快打人員同時緊急調派警力到各路口指揮交通。

警方查，號誌故障路口包括向上路及保安五街、向上路及嶺東路、向上路及精科路、向上路及精科五路、向上路及工業十八路，還有向上路及五權西路。