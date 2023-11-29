南台中家扶歲末送暖募1250份愛的禮物 還缺330份

南台中家扶9月底啟動歲末送暖專案，要募集1250份愛的禮物、溫暖1250戶家庭，但到今天為止還缺330份；12月9日將於西屯區大仁國小與中山國中舉辦愛心市集，盼大家前往尋寶做公益。

南台中家扶中心指出，從9月底啟動歲末送暖專案至今，目標招集1250份愛的禮物，希望為1250戶家庭提供暖被及禮券，已經來到最後一哩路，目前尚缺330份（1份新台幣1500元），由於年關將屆，希望能有更多人共襄盛舉。

南台中家扶中心一年一度歲末愛心市集將於12月9日在西屯區大仁國小及中山國中舉行，時間上午9時至下午2時，現場104個攤位，展列多樣生活百貨，歡迎大家一起前來尋寶做公益。

南台中家扶中心表示，歲末送暖愛心市集受到廣大社區民眾歡迎，往年都吸引上千人前往選購，這次設攤義賣內容多元豐富，全新百貨、二手賣場等，還有教具玩具、衣帽襪子、皮包飾品、精油香氛、生活五金等。

其中，弘光科技大學餐旅管理系技優團隊是第10年參與愛心市集，南台中家扶中心指出，挹注暖流已逾78萬元，運用所長製作鮮肉包子、湯種吐司、蚵仔煎，今年將再次與學生們一同響應；更有贊助單位出錢出力，除贊助捐款外，也到場設攤義賣，例如台中市東美獅子會將販售全新民生清潔保養日用品。